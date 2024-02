Die meistgehandelten Produkte: DAX schwächelt - Anleger setzen auf Puts

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trotz der kürzlichen Höhenflüge des DAX® und der anhaltend positiven Marktstimmung schwingt eine gewisse Vorsicht mit. Die Anleger scheinen das Gefühl zu haben, dass nach dem jüngsten Lauf eine Pause ansteht. Im Verlaufe des Tages findet die Rede der EZB-Präsidentin Lagarde bezüglich der Zinspolitik statt und annualisierte Einzelhandelsumsätze für Deutschland werden veröffentlicht. Knock-Out-Optionsscheine auf den DAX® haben heute klar dominiert.

Dabei waren Puts die Favoriten – das lässt auf eine gewisse Skepsis unter den Investoren hinsichtlich der kurzfristigen Marktentwicklung schließen. Auch bei den Optionsscheinen war der DAX® das Hauptgesprächsthema, sowohl für Call- als auch für Put-Optionen. Nvidia Corp. Calls dominieren weiterhin, wobei Calls auf Interesse finden. Bei den Faktor-Optionsscheinen schließlich haben wir eine etwas breitere Palette gesehen. Hellofresh, PayPal und Apple standen hoch im Kurs – alle Long.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR7WRE

4,68

17410,00 Punkte

17868,38 Punkte

37,46

Open End

DAX® Put

HC5P9N

1,38

17410,00 Punkte

17531,34 Punkte

133,72

Open End

DAX® Put

HR71ZE

0,18

17410,00 Punkte

17567,39 Punkte

102,25

Open End

DAX® Put

HC5W2Q

6,27

17410,00 Punkte

18029,90 Punkte

28,08

Open End

DAX/XDAX® Put

HR9MT4

0,92

17410,00 Punkte

17474,55 Punkte

231,73

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Hannover Rück SE Call

HD1YGX

0,53

236,40 EUR

235,00 EUR

56,19

13.03.2024

DAX® Put

HD29JC

0,74

17414,26 Punkte

17300,00 Punkte

209,43

05.03.2024

Nvidia Corp. Call

HC9VT2

16,74

788,25 USD

680,00 USD

4,44

18.09.2024

DAX® Call

HC37QJ

0,54

17414,26 Punkte

17700,00 Punkte

313,49

12.03.2024

Linde PLC Call

HC43NT

3,51

784,65 USD

450,00 USD

11,98

18.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC4BYQ

29,30

420,65 EUR

273,76 EUR

3

Open End

Hellofresh SE Long

HD0T92

0,18

11,78 EUR

10,25 EUR

7

Open End

Apple Inc. Long

HD2N4Y

9,58

182,215 USD

121,79 USD

3

Open End

PayPal Long

HD2RZE

9,97

58,94 USD

39,48 USD

3

Open End

Rational AG Long

HC15Z8

13,73

761,25 EUR

512,75 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

