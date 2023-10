Die meistgehandelten Produkte: DAX präsentiert sich weiterhin volatil, Porsche hat Boden gefunden, Bayer wieder schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist weiterhin im Griff der Bären. Nachdem der Index zeitweise unter die 15.000 Punkte Marke fiel, konnte er sich um den 15.040 Punkte Wert stabilisieren. Weltweit schwache Börsen drücken weiterhin auf die Stimmung. Auch sind die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nah-Ost-Konflikt zwischenzeitlich verflogen.

Nachdem Porsche die letzten Tage unter Druck stand, konnte der Automobil-Herrsteller heute den Trend durchbrechen. Die Kurse stiegen heute morgen leicht auf einen Tageshoch von 46,51 EUR. Bayer währenddessen setzt seine Abwärtsbewertung fort. Die Aktie erreichte heute morgen einen Tagestief von 41,865 EUR. Anleger investieren in Faktor-Optionsscheine Long der beiden Aktienwerte. Des Weiteren werden Zahlen von Roche, DocMorris, Nestle, AT&T und Philip Morris erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC2WD2

4,07

15033,84 Punkte

14644,785357 Punkte

36,95

Open End

DAX® Put

HR6V4J

22,77

15033,84 Punkte

17303,816886 Punkte

6,60

Open End

DAX® Put

HC8NZA

8,50

15033,84 Punkte

15869,856344 Punkte

17,68

Open End

DAX® Call

HC177Y

17,59

15033,84 Punkte

13302,957653 Punkte

8,66

Open End

DAX® Put

HR988P

17,56

15033,84 Punkte

16806,495093 Punkte

8,56

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0XPM

8,61

15054,72 Punkte

14500 Punkte

17,47

12.12.2023

DAX® Call

HC0XP6

21,87

15054,72 Punkte

13000 Punkte

30,54

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPS

4,93

15054,72 Punkte

15000 Punkte

9,72

12.03.2024

Porsche SE Call

HC3URN

0,16

46,22 EUR

55,00 EUR

27,98

19.06.2024

DAX® Put

HD002G

15,13

15054,72 Punkte

16700Punkte

9,93

17.09.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC99JV

12,70

15056,84 Punkte

16353,893832 Punkte

-6

Open End

DAX® Short

HC99K5

15,87

15056,84 Punkte

15597,71067 Punkte

-15

Open End

DAX® Long

HC07M3

21,52

15056,84 Punkte

14343,589433 Punkte

10

Open End

Rheinmetall AG Long

HC33DE

13,86

256,00 EUR

200,379044 EUR

3

Open End

Bayer AG Long

HC2823

3,53

42,055 EUR

31,902354 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

