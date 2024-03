Die meistgehandelten Produkte: DAX-Puts und Microsoft-Optionen als Anlegermagneten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute Morgen hielt sich der DAX® mit 17793,50 Punkten fest und zeigte sich sich somit von der robusten Seite. Marktteilnehmer erwarten heute Inflationsdaten aus den USA. Diese Kennzahlen könnten neue Impulse für die aktuellen Anlegerstrategien bilden. Die Knock-Out-Optionsscheine zeigen ein klares Bild: Der DAX® ist weiterhin ein Hauptaugenmerk, wobei Calls und Puts gleichermaßen gehandelt werden

Bei den Optionsscheinen ist das Interesse an Tech-Werten unverändert stark, mit Calls auf Microsoft und ASML. Im Bereich der Faktor-Optionsscheine sticht vor allem Bank of America hervor. Zusätzlich offenbart der Short auf Telefonica eine deutliche Gegenposition, die möglicherweise auf spezifische Unternehmensrisiken zurückzuführen ist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD2NH7

4,04

17793,50 Punkte

17409,03 Punkte

44,13

Open End

SAP Put

HD3CFL

3,92

175,63 EUR

214,99 EUR

4,17

Open End

DAX® Put

HR7WRF

1,25

17793,50 Punkte

17893,83 Punkte

123,09

Open End

DAX® Put

HC5W2Q

2,75

17793,50 Punkte

18036,33 Punkte

63,52

Open End

DAX® Put

HB1655

1,78

17793,50 Punkte

17938,78 Punkte

93,52

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Adidas Call

HD23R7

0,92

191,32 EUR

190,00 EUR

22,85

17.04.2024

DAX® Call

HD21F3

1,86

17789,28 Punkte

17700,00 Punkte

75,80

19.03.2024

DAX® Put

HD3317

0,56

17789,28 Punkte

17600,00 Punkte

252,31

19.03.2024

ASML Call

HD23RL

6,41

882,20 EUR

850,00 EUR

12,93

17.04.2024

Microsoft Corp. Call

HC3J5Z

5,89

406,225 USD

350,00 USD

6,33

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall Long

HC4BYQ

28,46

418,00 EUR

277,07 EUR

3

Open End

Airbus Long

HC19M9

22,19

157,46 EUR

104,56 EUR

3

Open End

Telefonica Short

HC4Q8E

0,30

3,88 EUR

4,26 EUR

-10

Open End

Bank of America Long

HD31KV

11,94

35,90 USD

23,93 USD

3

Open End

Aroundtown Long

HC5RK7

3,01

1,94 EUR

1,43 EUR

4

Open End



Faktor-Optionsscheine

