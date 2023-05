Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bullen positionieren sich [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am letzten Handelstag der Woche startet der DAX® mit leichten Kursgewinnen. Auf dem US-Markt verzeichnete der NASDAQ100® nach den starken Quartalszahlen von Nvidia am Donnerstag ein starkes Plus. Nach den zuletzt stärkeren Rücksetzern beim DAX® setzen Anleger wieder vermehrt auf steigende Kurse und decken sich mit Call- und Long-Optionscheinen ein. Weiterhin wird ein Kursanstieg durch Diskussionen über die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA gehemmt. Sollte es hier zu einer baldigen Einigung kommen, könnte das vorerst für neue Impulse sorgen, bevor durch das Emittieren von neuen Staatsanleihen im hohen Volumen Kapital den Märkten entzogen wird. Ebenfalls interessant wird die Entwicklung der deutschen Aktienmärkte sein. Gestern wurde offiziell verkündet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung seit 2 Quartalen in Folge zurückgegangen ist und sich damit technisch in einer Rezession befindet.

Beim wertvollsten Unternehmen Europas, der LVMH S.A., nutzen die Investoren den Kursrückgang der Woche. Sollte dieser Titel weiterhin stark performen, können die Anleger durch zusätzliche Hebelwirkung überproportional profitieren. Sie wittern die Chance und decken sich mit Faktor-Long-Optionscheinen ein. Das Risiko eines Totalverlustes bei weiter fallenden Kursen wird von Anlegern einkalkuliert, aber für unwahrscheinlicher als weitere Anstiege erachtet. Das Gegenbild liefert die Zalando SE. Die Aktie befindet sich seit 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Die Anleger sehen hier vorerst keine Trendwende und setzen mit Faktor-Short-Optionscheinen weiterhin auf fallende Kurse. Trotz der Vorwürfe gegen die Deutsche Bank AG, sich illegalen Absprachen am Anleihehandel strafbar gemacht zu haben, setzen Anleger hier auf steigende Kurse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

S&P 500® Call

HR2JCA

9,18

4146,52 Punkte

3164,61041 Punkte

4,21

Open End

DAX® Call

HC5P7G

4,45

15787,17 Punkte

15359,291162 Punkte

35,55

Open End

DAX® Call

HC5P7V

3,77

15787,17 Punkte

15424,886043 Punkte

41,86

Open End

DAX® Call

HC60PT

1,40

15787,17 Punkte

15659,949253 Punkte

113,74

Open End

DAX® Put

HC6YXE

4,94

15787,17 Punkte

16205,023087 Punkte

32,10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66W7

2,63

15743,06 Punkte

15800 Punkte

59,99

20.06.2023

DAX® Call

HC0XPQ

16,86

15743,06 Punkte

14800 Punkte

9,33

12.12.2023

DAX® Call

HB83FE

4,71

15743,06 Punkte

16100 Punkte

33,47

12.09.2023

DAX® Call

HC0XQB

3,90

15743,06 Punkte

16900 Punkte

40,51

12.12.2023

DAX® Call

HC57S3

15,12

15743,06 Punkte

15900 Punkte

10,23

18.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

LVMH SE Long

HC19QG

19,32

829,10 EUR

741,223479 EUR

5

Open End

Zalando SE Short

HC15Y6

2,30

28,055 EUR

35,60005 EUR

-3

Open End

Deutsche Bank AG Long

HC5FC0

12,18

9,5775 EUR

8,247501 EUR

4

Open End

DAX® Long

HC01MW

23,27

15743,50 Punkte

11847,800852 Punkte

3

Open End

DAX® Long

HC3TKM

7,13

15743,50 Punkte

15007,366691 Punkte

10

Open End



Faktor-Optionsscheine

