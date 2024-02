Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bären unterwegs. Bei Nividia dominieren die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startet auch am Freitagvormittag freundlich in den Handel. Er befindet sich weiter in Rekordlaune und eilt von Bestmarke zu Bestmarke. Vor allem Autowerte und die Bayer Aktie treiben den DAX® an. Nachdem OpenAI am gestrigen Abend die Software „Sora“vorgestellt hat, stehen heute wiedermal die KI Werte im Fokus der Anleger. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die US-Erzeugerpreise und das US-Konsumklima erwartet. Nach Angaben der Euwax haben sich heute bereits einige Investoren auf eine Korrektur vorbereitet.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Puts gegenüber Calls auf den DAX®. Anleger greifen ebenfalls bei Optionsscheinen auf KI Werte wie Nvidia und ASML zu. Mit Faktor-Optionsscheine setzen die Marktteilnehmer heute auf weitere Kursanstiege des Rüstungskonzerns Rheinmetall.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Faktor-Optionsscheine

