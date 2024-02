Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bären und Amazon-Bullen unterwegs

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nach guten Vorgaben aus den USA nimmt der DAX® im frühen Handel Kurs auf ein neues Allzeithoch. Die wichtige Marke von 17.000 Punkten konnte er jedoch noch nicht überwinden. Die jüngsten Quartalszahlen der US Tech-Riesen Amazon, Apple und Meta konnten am Vorabend überzeugen und beflügeln ebenfalls den DAX®. Im weiteren Tagesverlauf werden die US-Arbeitsmarkt Daten mit Spannung erwartet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Short Produkte auf den DAX®.

Nach den starken Quartalszahlen von Amazon spekulieren Anleger mit Call Optionsscheinen auf weitere Kursgewinne. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen stehen LVMH und Rational AG heute hoch im Kurs.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6S9L

3,52

16952,5 Punkte

17280,133332 Punkte

43,21

Open End

DAX® Put

HC5W2G

2,45

16952,5 Punkte

17170,7629 Punkte

61,27

Open End

DAX® Call

HD0V83

9,02

16980,43 Punkte

16073,449792 Punkte

20,04

Open End

DAX® Put

HR7VJS

1,18

16952,5 Punkte

17039,73872 Punkte

100,42

Open End

NASDAQ-100® Call

HD1ZY1

8,17

17344,709319 Punkte

16621,803986 Punkte

25,4

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon.com Call

HC6MAC

2,8

159,75 USD

145,00 USD

7,91

19.06.2024

Amazon.com Call

HC3JB8

2,45

159,75 USD

150,00 USD

9,23

19.06.2024

Apple Inc. Call

HC6EJB

0,26

186,86 USD

190,00 USD

71,17

13.03.2024

Amazon.com Call

HC7QF6

0,6

159,75 USD

190,00 USD

48,44

19.06.2024

Amazon.com Call

HC5AHB

4,33

159,75 USD

140,00 USD

3,4

18.06.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC7FDB

0,82

16973,71 Punkte

17533,878309 Punkte

-25

Open End

LVMH Long

HC3WX4

6,17

775,5 EUR

513,872351 EUR

3

Open End

Rational AG Long

HC15Z8

12,56

729,25 EUR

482,463854 EUR

3

Open End

DAX® Short

HC01RA

1,95

16976,49999 Punkte

21074,652767 Punkte

-4

Open End

Redcare Pharmacy Short

HC8EAS

1,38

135,925 EUR

165,190564 EUR

-4

Open End



Faktor-Optionsscheine

