Die meistgehandelten Produkte: DAX - Anleger uneins. SAP- und Salesforce-Calls gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch am Donnerstag geht die Rekordjagd des DAX® weiter. Er knüpft an die positiven Vortage an und knackt bereits in der ersten Handelsstunde die 17.700er Marke. Im weiteren Tagesverlauf werden sowohl Inflationsdaten aus Deutschland als auch aus Amerika erwartet. Sie gelten als wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik der Zentralbanken. Der jüngste Aufwärtstrend könnte also auf den Prüfstand gestellt werden. Nach Angaben der EUWAX sind sich die Investoren zunehmend uneins.

Unter den an der EUWAX aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten finden sich hauptsächlich Puts auf den DAX®, aber auch auf die Bayer AG. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen sieht man hingegen ein anderes Bild. Hier waren in der ersten Handelsstunde Call Optionen auf den DAX®, aber auch auf US-Techwerte wie Nvidia und Salesforce stark nachgefragt. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen und der einhergehende Gewinnsprung bei Salesforce veranlasst Anleger auch mit Faktor-Optionsscheinen auf steigende Kurse bei Salesforce zu setzen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Short-Faktor-Optionsscheinen auf den DAX® und den EURO STOXX ebenfalls hoch.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

SAP SE Call

HD0DZ3

4,83

171,81 EUR

124,672813 EUR

3,61

Open End

DAX® Put

HC5P9Z

1,01

17630,99 Punkte

17703,455978 Punkte

161,52

Open End

Bayer AG Put

HD1Y3J

0,73

28,26 EUR

35,494381 EUR

4,12

Open End

DAX® Put

HR7VJT

2

17630,99 Punkte

17803,734552 Punkte

84,64

Open End

DAX® Put

HB157D

3,04

17630,99 Punkte

17910,80422 Punkte

56,63

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD05CC

46,49

17649,49 Punkte

13600,00 Punkte

3,82

17.12.2024

DAX® Call

HC37PV

22,82

17649,49 Punkte

15400,00 Punkte

7,84

12.03.2024

Nvidia Call

HC744J

11,61

776,63 USD

800,00 USD

6,12

18.12.2024

Salesforce Inc. Call

HC5KR3

0,55

300,14 USD

300,00 USD

54,79

13.03.2024

DAX® Call

HC37QF

3,38

17649,49 Punkte

17400,00 Punkte

57,94

12.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

EURO STOXX 50® Short

HD317P

8,97

4887,5 Punkte

5209,506594 Punkte

-15

Open End

Münchener Rück Long

HC33CU

18,99

426,2 EUR

283,276635 EUR

3

Open End

Salesforce Inc. Long

HD2T96

10,36

300,145 USD

199,908647 USD

3

Open End

Airbus Group SE Long

HB9HFP

4,78

153,9 EUR

138,379541 EUR

10

Open End

DAX® Short

HC5TMK

3,82

17643,99 Punkte

20535,491176 Punkte

-6

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte