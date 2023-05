Die meistgehandelten Produkte: DAX – Absicherungen mit hohen Hebeln. Bei Apple und BASF sind die Bullen in der Mehrheit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startet nach einem Tag Pause in den letzten Handelstag der Woche. Nach den starken Kursgewinnen am Mittwoch, kurz vor Marktschluss, nimmt der Index heute wieder Fahrt auf. Dabei notiert der DAX® nur noch knapp unter seinem alten All-Time-High und könnte dieses heute überwinden. Auch wenn der deutsche Leitindex heute neue Höchststände erreichen sollte, sind sich die Käufer von K.o.-Optionsscheinen gewiss, dass bei spätestens 16.500 Punkten die Luft dünn wird. So kaufen die Investoren mit hohem Hebel und Volumen Put-Optionsscheine, um von einer Trendumkehr zu partizipieren. Interessant wird es, wenn die US-Börsen öffnen. Die Anleger setzen auf weitere Anstiege beim S&P500®. Bis Sonntag wird hier eine Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA erwartet. Hat sich an den Erwartungen des Marktes nichts geändert, könnte der Optimismus wieder für steigende Kurse sorgen.

Dieser Optimismus zeigt sich auch bei fast allen gefragten Optionsscheinen. Bei Apple Inc. kaufen die Investoren vermehrt Call-Optionsscheine. Das wertvollste Unternehmen der Welt wird nach Meinung einiger Marktteilnehmer Anfang 2024 bereits mit einem Market Cap von über 2,85 Billionen Euro bewertet sein. Die neuesten Kurszuwächse bei deutschen Aktien machen sich auch bei der BASF SE bemerkbar. Nach Zahlung der Dividende verlor der Titel zunächst stärker. Aktuell kann er große Teile seines Verlustes wieder gutmachen und nähert sich wieder der 50€-Marke. Call-Optionsscheine mit Basispreis Strike bei 60€ für Ende 2024 werden von vielen Anlagestrategen als möglich erachtet. Positiv sehen einige auch den weiteren Verlauf für die ASML Holding SE. Der Titel hat diese Woche bereits sehr stark performt. Trotzdem wird der Titel sowohl als Call-Optionsschein, aber auch als Faktor-Long-Optionsschein von den Anlegern bespielt. Sollte der Markt weiter nach oben ziehen, werden die Anleger auch hier weiterhin gute Gewinne verzeichnen können.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6DLP

2,75

16273,50 Punkte

16511,047923 Punkte

59,28

Open End

DAX® Put

HR8KZT

2,68

16273,50 Punkte

16505,54397 Punkte

60,60

Open End

DAX® Call

HC59SU

13,98

16273,50 Punkte

14887,855355 Punkte

11,65

Open End

DAX® Call

HC1KS9

26,14

16273,50 Punkte

13669,646648 Punkte

6,23

Open End

S&P 500® Call

HC6TBL

5,37

4207,37 Punkte

3630,801796 Punkte

7,26

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

ASML Holding Call

HC2B0P

6,55

656,20 EUR

660 EUR

10,05

13.12.2023

Apple Inc. Call

HR8WK4

0,58

175,48 USD

200 USD

29,04

17.01.2024

BASF SE Call

HR8WH4

0,23

48,0175 EUR

60 EUR

21,25

18.12.2024

Deutsche Telekom AG Call

HC6LD4

2,22

21,6675 EUR

21 EUR

9,80

13.03.2024

DAX® Put

HC66W1

2,36

16251,50 Punkte

16400 Punkte

69,01

06.06.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Henkel AG Long

HC42Q1

26,99

78,16 EUR

74,324986 EUR

6

Open End

DAX® Short

HC3TKP

4,26

16257,50 Punkte

16970,870815 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC4YCJ

26,33

16257,50 Punkte

15842,256149 Punkte

25

Open End

ASML Holding Long

HC4058

10,37

654,80 EUR

480,569151 EUR

3

Open End

Mercedes-Benz AG Long

HC15YX

17,98

70,97 EUR

52,888113 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

