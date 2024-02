Die meistgehandelten Produkte: DAXR unentschlossen - Rheinmetall weiter bullisch

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der DAX® startet verhalten in den Handelsstart und pendelt um die Nulllinie. Die US-Inflationsdaten sind allmählich verarbeitet. Im weiteren Tagesverlauf werden die neusten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für die gesamte Eurozone erwartet.

Nach Angaben der Euwax sind sich die Investoren uneins über die künftige Marktentwicklung. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren sowohl Puts als auch Calls auf den DAX®. Anleger nutzen die jüngsten Kursrücksetzer bei Alphabet und Salesforce und haben sich mit Call Optionsscheinen eingedeckt. Nvidia Calls sind ebenfalls weiterhin stark nachgefragt. Das gleiche gilt für Rheinmetall. Hier kaufen Anleger verstärkt Long-Faktor-Optionsscheine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD1424

5,08

16887,49998 Punkte

16404,955084 Punkte

35,3

Open End

DAX® Put

HR6S9K

3,97

16889,49998 Punkte

17266,162592 Punkte

39,53

Open End

K+S AG Call

HR9JEX

1,53

12,91 EUR

11,464068 EUR

7,84

Open End

DAX® Put

HB12VH

17,55

16889,49998 Punkte

18640,862942 Punkte

9,46

Open End

Mercedes-Benz Group Call

HC0RXM

2,72

65,21 EUR

38,083433 EUR

2,4

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nvidia Call

HD0HBQ

24,79

721,28 USD

555,00 USD

2,76

18.06.2025

DAX® Put

HD19JZ

17,12

16862,99999 Punkte

18900,00 Punkte

9,75

17.12.2024

DAX® Call

HC37PY

12,41

16855,49999 Punkte

15700,00 PunktePunkte

13,55

12.03.2024

Alphabet Inc. Call

HC3317

2,17

146,42 USD

150,00 USD

6,36

18.06.2025

Salesforce Inc. Call

HC7L6T

6,74

281,235 USD

250,00 USD

3,96

18.06.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC2VRT

7,41

369,2 EUR

328,574893 EUR

10

Open End

DAX® Short

HC3612

0,24

16879,49998 Punkte

18006,743807 Punkte

-15

Open End

Rheinmetall AG Long

HB9D1X

3,78

369,2 EUR

319,448924 EUR

8

Open End

DAX® Short

HC01KZ

0,88

16879,49998 Punkte

20257,760216 Punkte

-5

Open End

Rheinmetall AG Long

HC3M0Q

22,96

369,2 EUR

304,238975 EUR

6

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

