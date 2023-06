Die meistgehandelten Produkte: DAXR preist schlechte Wirtschaftsdaten ein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wichtige Indikatoren lassen die Alarmglocken für die deutsche Wirtschaft schrillen . Das Ifo-Geschäftsklima sinkt vor allem aufgrund der Industrie im Juni noch einmal stärker als erwartet. Außerdem sind die ZEW-Konjunkturerwartungenwieder in den roten Bereich gefallen. Der Mindestlohn wird nach Empfehlung der zuständigen Kommision bis 2025 voraussichtlich in zwei Schritten von 12 auf 12,82 Euro angehoben.

Für den DAX® ist noch keine Kurserholung in Sicht. Die Anleger sind unentschlossen und rechnen mit verschiedenen Szenarien. Nach den Vorfällen in Russland am Wochenende erlitt die Rheinmetall AG Kurseinbußen. Anleger setzen mit Optionsscheinen aber auf eine Kurserholung. Eine vergleichbare Situation gibt es bei der Siemens Energy AG. Nach Verlusten nach den schlechten Neuigkeiten letzter Woche setzen manche Anleger zumindest auf eine kurzfristige Kurserholung.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR8KZT

7,84

15746,00 Punkte

16508,235083 Punkte

20,07

Open End

DAX® Call

HC5P7C

3,67

15746,00 Punkte

15419,626644 Punkte

42,07

Open End

DAX® Put

HR7KNS

18,10

15746,00 Punkte

17559,373142 Punkte

8,70

Open End

DAX® Call

HC5J8C

5,68

15746,00 Punkte

15211,154756 Punkte

27,80

Open End

DAX® Call

HC62X2

0,38

15746,00 Punkte

15428,468052 Punkte

40,92

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC7H2A

1,71

15763,50 Punkte

16000,00 Punkte

92,45

25.07.2023

DAX® Put

HC7H27

6,48

15763,50 Punkte

16400 Punkte

24,53

11.07.2023

Rheinmetall AG Long

HC4L92

4,10

242,90 EUR

245,00 EUR

5,95

19.06.2024

Tesla Inc. Long

HC10X6

5,23

251,61 USD

220,00 USD

4,43

13.12.2023

Microsoft Corp. Long

HC6ELE

3,00

334,275 USD

340,00 USD

10,32

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HB9WK6

18,85

15757,27 Punkte

15047,165573 Punkte

10

Open End

DAX® Short

HB8X79

2,91

15757,27 Punkte

17414,584818 Punkte

-5

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4BYQ

7,55

243,20 EUR

192,0703 EUR

3

Open End

Siemens Energy AG Long

HB9DoF

3,97

13,9175 EUR

8,7981 EUR

2

Open End

Amazon.com Inc. Long

HC4GRL

7,34

108,25 EUR

106,51319 EUR

15

Open End



Faktor-Optionsscheine

