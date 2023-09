Die meistgehandelten Produkte: DAXR legt zu und DAXR Optionen werden gerne gehandelt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® verläuft seit Marktöffnung eher positiv und konnte ein paar Punkte zulegen. Zukunftserwartungen per Optionsschein werden von den deutschen Anlegern weiterhin gerne gehandelt, vor allem auf den DAX®. Ein vermutlich richtungsweisender Faktor für wird die heutige US-Zinsentscheidung der FED sein, Anleger aus aller Welt blicken gespannt nach Washington.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC59SK

6,17

15763,50 Punkte

15167,566263 Punkte

25,47

Open End

DAX® Put

HR6Z3L

8,89

15763,50 Punkte

16624,328518 Punkte

17,65

Open End

DAX® Call

HC5J8M

2,98

15763,50 Punkte

15496,835742 Punkte

53,32

Open End

DAX® Put

HC8GT5

3,75

15763,50 Punkte

16102,471892 Punkte

41,62

Open End

DAX® Put

HC6KTW

28,44

15763,50 Punkte

18600,223707 Punkte

5,54

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0XPQ

12,51

15763,50 Punkte

14800,00 Punkte

9,62

12.12.2023

DAX® Put

HC8RM0

1,32

15763,50 Punkte

15600,00 Punkte

119,84

10.10.2023

DAX® Call

HC57RP

21,20

15763,50 Punkte

14500,00 Punkte

7,44

18.06.2024

DAX® Call

HC37PP

15,53

15763,50 Punkte

14800,00 Punkte

10,15

12.03.2024

DAX® Call

HC0XPS

10,81

15763,50 Punkte

15000,00 Punkte

14,58

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC292L

1,62

15763,50 Punkte

16447,330699 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC01KH

8,09

15763,50 Punkte

14100,88521 Punkte

5

Open End

DAX® Long

HC6WGV

5,16

15763,50 Punkte

14797,073225 Punkte

9

Open End

ASML Holding Long

HC4058

5,46

561,80 EUR

415,159585 EUR

3

Open End

DAX® Long

HC01KG

7,74

15763,50 Punkte

13317,202201 Punkte

4

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte