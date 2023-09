Die meistgehandelten Produkte: DAXR im Fokus - Auffällige Call-Aktivität bei Münchner Rück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® bewegt sich heute seitwärts. In den USA ist im Vormarkt vor allem eine Schwäche bei den Tech-Werten des Nasdaq® zu beobachten. Die meistgehandelten Produkte der EUWAX lassen darauf schließen, dass sich die Anleger heute überwiegend auf den DAX® fokussiert haben. Bei den vermehrt gehandelten Knock-Out-Optionsscheine kann ein Fokus auf DAX®-Puts beobachtet werden, die Händler gehen möglichweise anhand der mäßigen Konjunkturlage von einer tieferen Korrektur aus.

Bei den Einzeltiteln ist höheres Volumen bei Call-Optionsscheinender Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft auffällig. Die Aktie, welche zuletzt Kaufempfehlungen von Analysten bekam, wir demnächst in den Stoxx Europe 50 Index rücken, was sich auf den Kurs auswirken kann. Die Anleger rechnen hier möglicherweise mit einer weiterhin guten Rendite.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC59SJ

6,94

15793,00 Punkte

15126,690525 Punkte

22,73

Open End

DAX® Put

HC8GT5

3,48

15793,00 Punkte

16098,819828 Punkte

46,49

Open End

DAX® Put

HC8GTN

4,83

15793,00 Punkte

16238,896569 Punkte

32,50

Open End

DAX® Put

HC8GUM

7,50

15793,00 Punkte

16504,041823 Punkte

21,07

Open End

DAX® Put

HB0ZND

11,52

15793,00 Punkte

16911,38767 Punkte

13,68

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC6AVJ

0,29

15769,00 Punkte

15500,00 Punkte

573,27

12.09.2023

DAX® Call

HC0XPS

11,30

15769,00 Punkte

15000,00 Punkte

13,95

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPM

15,41

15769,00 Punkte

14500,00 Punkte

10,23

12.12.2023

Münchener Rück AG Call

HC4B90

2,73

15183,50 EUR

15100,00 Punkte

55,61

11.04.2023

DAX® Put

HC57UH

4,73

15769,00 Punkte

14800,00 Punkte

33,36

18.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC5DR2

2,10

15768,00 Punkte

16265,61021 Punkte

-15

Open End

DAX® Short

HC2915

1,23

15768,00 Punkte

16528,063367 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC6WGV

5,34

15768,00 Punkte

14869,705508 Punkte

9

Open End

DAX® Long

HC508N

1,40

15768,00 Punkte

15428,896708 Punkte

25

Open End

DAX® Short

HC01NJ

1,27

15768,00 Punkte

16724,863167 Punkte

-8

Open End



Faktor-Optionsscheine

