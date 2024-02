Die meistgehandelten Produkte: DAXRBullen treiben Bären vor sich her

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex bleibt auf Rekordkurs und startet mit einem neuen Allzeithoch bei 17.605 Punkten in den heutigen Handel. Am Nachmittag liegt das Hauptaugenmerk auf den anualisierten US-BIP Zahlen. Nach Angaben der Euwax haben sich viele Investoren auf eine Korrektur vorbereitet.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominiren die Short-Produkte auf den DAX®. Die jüngsten Rücksetzer bei Intuitive Surgical, IDEXX Laboratories und Nvidia nutzen Anleger um vermehrt Call Optionen nachzufragen und auf weitere Kursgewinne zu spekulieren. Bei den Faktor-Optionsscheinen sind hingegen Rheinmetall, TUI, aber auch Nvidia weiterhin sehr beliebt unter den Investoren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC5P9X

0,88

17594 Punkte

17652,780993 Punkte

144,05

Open End

DAX® Put

HR7QPX

1,85

17594 Punkte

17753,061555 Punkte

96,92

Open End

DAX® Put

HC5P9Z

1,37

17594 Punkte

17703,030896 Punkte

108,15

Open End

DAX® Put

HC6QTB

5,71

17594 Punkte

18146,897795 Punkte

29,43

Open End

DAX® Put

HC5QPA

6,75

17594 Punkte

18251,537619 Punkte

25,07

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC37QE

3,65

17584,5 Punkte

17300,00 Punkte

47,16

12.03.2024

Intuitive Surgical Inc. Call

HC3L6G

4,54

386,44 USD

400,00 USD

7,93

15.01.2025

IDEXX Laboratories Call

HD2406

0,69

575,185 USD

600,00 USD

7,86

15.01.2025

DAX® Put

HC37T2

0,99

17590,06 Punkte

17500,00 Punkte

180,42

12.03.2024

Nvidia Corp. Put

HD2TEA

0,25

787,1 USD

680,00 USD

391,57

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC4AJF

7,45

419,8 EUR

363,03401 EUR

8

Open End

TUI AG Long

HC5RK7

4,44

6,58 EUR

4,984257 EUR

4

Open End

Nvidia Corp. Long

HD2QQL

7,78

787,1 USD

708,498486 USD

10

Open End

Aroundtown S.A. Long

HC5RK7

1,77

1,67 EUR

1,291826 EUR

4

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4AJF

11,81

419,8 EUR

368,795733 EUR

9

Open End



Faktor-Optionsscheine

