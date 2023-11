Die meistgehandelten Produkte: Bullishe Stimmung beim DAX. Adyen und Lufthansa gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Aktienmarkt schoben die Bullen den DAX® im frühen Handel auf einen bisherigen Tageshoch von 16.100 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf werden noch der Verbraucherpreisindex aus Deutschland erwartet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Long-Produkte auf den DAX®.

Laut Angaben der Euwax bleiben die Investoren heute morgen bullish. Eine positive Marktentwicklung der US-Indizes lockte die Anleger zu Knock-Out-Long-Produkte auf den Dow Jones. Bei den Optionsscheinen sind heute Calls auf den DAX® und auf die Aktien der US-Techwerte bei den Anlegern beliebt. Während der Kurs von Adyen auf Erholungskurs, investieren Anleger in Faktor-Long-Produkte auf die Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD0T1P

2,85

16073,00 Punkte

15815,672314 Punkte

55,89

Open End

Dow Jones Call

HD0ZLU

3,90

35469,50 Punkte

35098,659642 Punkte

83,69

Open End

DAX® Call

HD0WA1

2,23

16073,00 Punkte

15900,940717 Punkte

71,99

Open End

DAX® Call

HC1RFB

17,10

16073,00 Punkte

14397,455028 Punkte

9,42

Open End

DAX® Put

HR97N9

5,95

16073,00 Punkte

16674,274777 Punkte

26,95

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nasdaq-100® Call

HB8F12

6,48

16010,43 Punkte

15400,00 Punkte

22,45

12.12.2023

Microsoft Corp. Call

HC3J5Y

8,64

382,69 USD

300,00 USD

4,03

19.06.2024

DAX® Call

HC37Q5

3,93

16010,43 Punkte

16400,00 Punkte

40,81

12.03.2024

Mercedes-Benz AG Call

HB5530

0,75

58,78 EUR

55,00 EUR

7,92

18.12.2024

Applied Materials Inc. Call

HC3LHR

3,71

148,05 USD

120,00 USD

3,61

18.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC4BYQ

9,02

273,60 EUR

205,630623 EUR

3

Open End

DAX® Long

HD0C8D

48,43

16099,23 Punkte

15675,310912 Punkte

25

Open End

Vonovia SE Long

HC4YL9

6,30

26,00 EUR

24,078722 EUR

6

Open End

Adyen N.V. Long

HC8YXD

20,70

1113,60 EUR

816,820952 EUR

3

Open End

Lufthansa AG Long

HC15QK

10,86

7,87 EUR

5,84183 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte