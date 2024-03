Die meistgehandelten Produkte: Bullen bei Rheinmetall nach positiver Bewertung

Der DAX® eröffnete heute Morgen deutlich im Plus. Der deutsche Leitindex knackte im Tagesverlauf die 18.000 Punkte Marke, nachdem Investoren zu einer weiteren Rallye ansetzten. Eine ruhige Nachrichtenlage sorgt für geringe Turbulenzen. Nach Angaben der Euwax wird sich bereits auf Gewinnmitnahmen vorbereitet. Bei den Optionscheinen überwiegen Puts auf den DAX® die Nachgfrage nach Calls.

Anleger sind bei Rheinmetall nach neuen höheren Kurszielen von Analysten positiv gestimmt. Aufgrund des steigenden Kurses sind Call Knock-Out-Produkte und Faktor-Optionsscheine auf den deutschen Rüstungshersteller beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

Traton SE Call

HD08EX

19,28

32,52 EUR

13,39985 EUR

1,69

Open End

Munich RE AG Call

HD2QLL

4,01

446,15 EUR

407,536758 EUR

11,15

Open End

Nasdaq-100® Put

HZ02RX

2,44

18014,80 Punkte

18301,341506 Punkte

68,09

Open End

Silber Call

HD3KJL

1,10

25,18 USD

24,027144 USD

21,12

Open End

Rheinmetall AG Call

HD3B5S

5,35

452,65 EUR

399,200652 EUR

8,43

Open End



DAX® Call

HC57RJ

42,84

18023,49 Punkte

14000,00 Punkte

4,22

18.06.2024

DAX® Put

HD2SU5

13,52

18023,49 Punkte

19400,00 Punkte

13,35

18.03.2025

DAX® Call

HD04FX

44,65

18023,49 Punkte

14200,00 Punkte

4,04

17.12.2024

DAX® Put

HD3CQH

16,30

18023,49 Punkte

19900,00 Punkte

11,05

18.03.2025

DAX® Put

HD3331

14,63

18023,49 Punkte

19600,00 Punkte

12,33

18.03.2025



Rheinmetall AG Long

HC5DUX

36,02

453,20 EUR

424,700494

7

Open End

Worldline S.A. Long

HD09D4

5,72

9,98 EUR

7,577047 EUR

3

Open End

Rheinmetall AG Long

HC48N6

58,14

453,20 EUR

399,336966 EUR

5

Open End

Rheinmetall AG Long

HC3HM6

35,65

453,20 EUR

427,063687 EUR

8

Open End

DAX® Short

HC8E7G

6,01

18010,49 Punkte

20634,17416 Punkte

-4

Open End



Faktor-Optionsscheine

