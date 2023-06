Die meistgehandelten Produkte: Big Tech-Aktien weiterhin gefragt – Uneinigkeit unter Anlegern im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem starken Anstieg vergangenen Freitag kam der DAX®-Kurs gestern nach US-Marktöffnung wieder etwas im Kurs zurück. Am heutigen Tag dümpelt der Kurs des deutschen Leitindex lustlos vor sich hin und wartet auf neue Impulse. Die veröffentlichten Einzelhandelsumsätze des Euroraums, welche weniger schlecht als erwartet ausfielen, konnten dabei keinen Beitrag leisten. Quer durch die Optionscheine ist der DAX® gefragt. Die Volatilität ist niedrig, dementsprechend sind die Prämien gering und der Kauf von Put-Optionscheinen relativ günstig.

Weiterhin gefragt sind Optionscheine auf amerikanische Riesen. Bei der Amazon Inc. steht der Prime Day 2023 vor der Tür. Zusätzlich wurde vor einigen Tagen veröffentlicht, dass in Zukunft Kunden von Amazon Prime ermöglicht werden soll, kostenlos über den Anbieter zu telefonieren. Mit all diesen Neuigkeiten im Hinterkopf sehen Anlagestrategen den Kurs in näherer Zukunft steigen. Die NVIDIA Corp. ist aufgrund des regelrechten KI-Hypes wieder vertreten, und die Anleger spekulieren mit near the money Call-Optionscheinen auf weitere Kursgewinne. Auf die Apple Inc. werden Scheine, welche bereits einen inneren Wert besitzen, erworben. Der Smartphone-Hersteller hat seine neue VR-Brille vorgestellt. Sie soll stolze 3500€ kosten und könnte den Aktienkurs beflügeln.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6DLP

5,94

15949,70 Punkte

16511,830955 Punkte

26,91

Open End

DAX® Put

HC5PA2

17,27

15949,70 Punkte

17659,31483 Punkte

9,24

Open End

DAX® Put

HR988S

15,87

15949,70 Punkte

17529,274513 Punkte

10,05

Open End

DAX® Call

HC0YWR

31,07

15949,70 Punkte

12841,38527 Punkte

5,13

Open End

DAX® Call

HC1783

29,36

15949,70 Punkte

13018,088292 Punkte

5,44

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66W9

1,58

15945,79 Punkte

16000 Punkte

100,68

20.06.2023

DAX® Call

HC57SL

6,42

15945,79 Punkte

17600 Punkte

24,87

18.06.2024

Amazon Inc. Call

HC6G36

1,73

125,51 USD

130 USD

6,84

19.06.2024

NVIDIA Corp. Call

HC52T5

8,03

389,80 USD

390 USD

4,55

19.06.2024

Apple Inc. Call

HB8X9Z

1,93

178,40 USD

172,50 USD

8,73

17.01.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC6WGZ

10,51

15960,50 Punkte

17561,259632 Punkte

-5

Open End

DAX® Short

HC6WGY

10,66

15960,50 Punkte

16495,34835 Punkte

-15

Open End

Rheinmetall AG Long

HC15Z9

21,0799

234,30 EUR

177,344742 EUR

3

Open End

Infineon AG Long

HC6D90

10,49

35,0075 EUR

34,321655 EUR

10

Open End

DAX® Long

HC4YCJ

9,90

15941,70 Punkte

15646,817 Punkte

25

Open End



Faktor-Optionsscheine

