Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX sind die Anleger mehrheitlich bearish bei United Internet bullish

Der DAX® gab heute morgen etwas nach und erreichte einen Tagestief von 15.361,74 Punkten. Seither konnte der Index sich wieder erholen und befindet sich auf einem Seitwärtstrend. Die Sitzungs-Protokolle der Fed vom September werden heute veröffentlicht. Anleger hoffen auf mehr Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH konnte zwar eine Umsatzsteigerung für das dritte Quartal verbuchen, verfehlte dennoch seine Wachstumserwartungen. Die Aktie startete beim Handelsbeginn mit 702,5€ und fiel auf ein Tiefstand von 678,6€. Nach Studienerfolgen von einem Wettbewerber, stehen Dialyseanbieter, wie Fresenius Medical Care unter starkem Druck. Fresenius verlor knapp 17% von seinem Einstandswert von 35,7€ und notierte bis zu 30,7€ am Tagestief.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC2WD1

8,15

15402,00 Punkte

14617,643985 Punkte

19,01

Open End

Dow Jones® Put

HC9L7J

3,14

33775,50 Punkte

34049,5455 Punkte

98,74

Open End

DAX® Put

HC9L51

2,14

15402,00 Punkte

15608,259097 Punkte

71,26

Open End

DAX® Call

HC5P6S

6,90

15402,00 Punkte

14771,381445 Punkte

22,29

Open End

Nasdaq-100® Call

HC9T02

3,86

15131,52 Punkte

14793,367258 Punkte

36,80

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC884T

2,44

15416,00 Punkte

15600,00 Punkte

62,54

17.10.2023

DAX® Call

HC9SNW

7,23

15416,00 Punkte

14800 Punkte

21,21

31.10.2023

S&P 500® Call

HC7JG0

1,80

4364,88 Punkte

4900,00 Punkte

22,98

17.12.2024

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Put

HB94U5

0,43

32,65 EUR

35,00 EUR

7,82

13.12.2023

United Internet AG Call

HC15K6

0,26

21,14 EUR

19,00 EUR

8,10

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC8E79

11,84

15415,50 Punkte

16709,911395 Punkte

-6

Open End

DAX® Short

HC8E76

12,48

15415,50 Punkte

16194,421613 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC7FDJ

39,42

15415,50 Punkte

15937,266434 Punkte

-15

Open End

LVMH SE Long

HC5FFA

0,82

686,60 EUR

642,932048 EUR

7

Open End

Rheinmetall AG Long

HC15Z9

25,00

260,50 EUR

191,001514 EUR

3

Open End



