Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX bleiben Anleger vorsichtig. Nvidia-Calls gefragt.

Der DAX® startet am Donnerstag mit einem leichten Plus im Vergleich zum Vortag. Kurz darauf sah es so aus, als würde der deutsche Leitindex weiter auf Tauchstation gehen, konnte aber doch wieder zulegen. Am gestrigen Mittwoch gab es quer durch den Markt stärkere Rücksetzer bei fast allen Titeln. Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der USA dämpft vermehrt den Ausblick der Investoren. So liegt auch heute das Hauptaugenmerk bei Put-Optionscheinen auf den DAX®. Die Investoren gehen also vermehrt von weiter fallenden Kursen auf den Index aus. Pessimistisch sehen die Anlagestrategen auch die Entwicklung des US-Indices. Entsprechend sind auch hier Put-K.o.-Optionsscheine auf den NASDAQ100® und S&P 500® gefragt.

Ganz anders sieht es beim Titel NVIDIA Corp. aus. Die Investoren sind seit gestern Abend, nachdem die Ergebnisse für das vergangene Quartal veröffentlicht wurden, regelrecht im Kaufrausch. Sollte sich bis 15.30 Uhr, wenn die Börse in den USA öffnet, nichts ändern, springt der Kurs schlagartig um über 25 % an. So stiegen einige Faktor- und Long-Optionscheine alleine seit gestern Abend um Hunderte Prozent an. Davon lassen sich die Anleger nicht beirren und spekulieren auf noch stärker steigende Kurse. Auch Marktanalysten steigerten ihre Prognose und geben dem Kurs weiteres Anstiegspotential.Durch die hohe Volatilität ist die Prämie bei Optionscheinen aktuell hoch. Bei abnehmender Volatilität könnten die Marktteilnehmer nach derartig stark steigenden Kursen auch Put-Optionscheine erwerben, die aktuell eher teuer sind.

Bei den Faktor-Optionscheinen erfreuen sich die Investoren des Titels ASML Holding N.V.. Gestern kam es zu einem leichten Rücksetzer, aber heute zieht der Titel an und notiert auf neuen 12-Monats-Hochs. Ähnlich in abgeschwächter Form sieht es bei der Commerzbank AG aus. Investoren der Faktor-Long-Optionscheine können nach dem Rücksetzer an der Erholung des Kurses partizipieren.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC5P9N

16,27

15805,50 Punkte

17443,644999 Punkte

9,73

Open End

DAX® Put

HB12VF

17,07

15805,50 Punkte

17522,244486 Punkte

9,27

Open End

DAX® Call

HC62X8

0,23

15805,50 Punkte

15647,244738 Punkte

67,24

Open End

NASDAQ 100® Put

HR8E78

–

13604,482463 Punkte

16967,127193 Punkte

4,43

Open End

S&P 500® Put

HB9GHD

1,07

4140,4648 Punkte

4243,984602 Punkte

36,26

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

NVIDIA Call

HC663R

9,18

305,38 USD

315 USD

3,91

17.01.2024

NVIDIA Call

HC5KL4

7,64

305,38 USD

340 USD

4,69

17.01.2024

NVIDIA Call

HC63T8

10,45

305,38 USD

295 USD

3,41

17.01.2024

NVIDIA Call

HC52T4

9,61

305,38 USD

310 USD

3,76

17.01.2024

DAX® Call

HC0XPM

19,85

15826,00 Punkte

14500 Punkte

7,98

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC3TKP

5,47

15835,00 Punkte

16633,592375 Punkte

-10

Open End

Commerzbank AG Long

HC3M0U

8,59

9,684 EUR

5,820562 EUR

2

Open End

ASML Holding N.V. Long

HC17ZV

18,06

622,35 EUR

466,390636 EUR

3

Open End

DAX® Short

HC4YCK

1,17

15835,00 Punkte

16159,553653 Punkte

-25

Open End

DAX® Long

HC0GGD

50,23

15835,00 Punkte

15448,466982 Punkte

20

Open End



Faktor-Optionsscheine

