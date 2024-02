Die meistgehandelten Produkte: Anleger vorsichtig beim DAXR- Anleger von Microsoft überzeugt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® verharrt heute Morgen weiterhin unter der 17.000er Marke und bewegte sich kaum von seinem gestrigen Tagesschlusswert weg. Die heute veröffentlichten Zahlen für den Erzeugerpreisindex in der Eurozone sind wieder gefallen, was eine weitere Indikation für ein Abschwächen der Inflation sein kann. Zu Beginn der Woche veröffentlichen unter anderen McDonalds noch ihre Quartalszahlen. Nach Angaben der Euwax bereiten sich die Anleger teilweise auf eine Korrektur vor.

Put-Produkte auf den DAX® sind sind heute bei den Anlegern beliebte Knock-Out-Optionsscheine. Auch Calls auf die Porsche Holding und auf Microsoft werden viel gehandelt. Bei den Optionscheinen wird werden DAX® Calls am meisten nachgefragt. Auch haben Anleger weiterhin Vertrauen darauf, dass die Kurse der Techriesen Microsoft und Nvidia weiter steigen und kaufen Calls auf deren Aktien. Die meistgehandelten Faktor-Optionsscheine sind vor allem Long-Produkte auf Rheinmetall und der Commerzbank.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC695N

4,36

16901,50 Punkte

17313,15535 Punkte

38,99

Open End

DAX® Call

HD20Q0

4,22

16901,50 Punkte

16498,283225 Punkte

40,00

Open End

DAX® Put

HB17HS

3,85

16901,50 Punkte

17256,895958 Punkte

44,05

Open End

Porsche Holding SE Call

HD0J0L

0,37

46,56 EUR

42,828925 EUR

12,39

Open End

Microsoft Corp. Call

HD1112

4,48

411,60 USD

364,361439 USD

8,52

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC37PR

19,87

16902,00 Punkte

15000,00 Punkte

8,50

12.03.2024

DAX® Call

HC37PV

16,00

16902,00 Punkte

15400,00 Punkte

10,57

12.03.2024

DAX® Call

HC37PD

31,71

16902,00 Punkte

13800,00 Punkte

5,33

12.03.2024

Microsoft Corp. Call

HR8WL1

3,63

411,54 USD

430,00 USD

10,51

15.01.2025

Nvidia Corp. Call

HC5KLB

22,98

671,67 USD

440,00 USD

2,72

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Commerzbank AG Long

HC3049

2,15

10,78 EUR

9,62802 EUR

5

Open End

Hensoldt AG Long

HC3HKQ

2,75

28,28 EUR

25,344478 EUR

5

Open End

Rheinmetall AG Long

HC3M0Q

13,25

331,20 EUR

312,012362 EUR

6

Open End

DAX® Short

HD0JPG

5,53

16914,93 Punkte

18612,814053 Punkte

-5

Open End

E.on SE Long

HC56A2

7,83

15168 Punkte

12858,149808 Punkte

4

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte