Die meistgehandelten Produkte: Anleger uneins über weitere DAX-Entwicklung. Amazon im Blickpunkt

Zum Handelsstart öffnete der DAX® heute leichter, bei 16.497,54 Punkte. Diese Verluste konnte der DAX® zum Teil wieder aufholen und stieg bis zu einem Tageshoch von 16.556,63 Punkten an. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte heute die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), die von 2,3% im Vormonat auf 3,8% angestiegen ist. Zu den meistgehandelten Optionsscheinen an der Euwax gehören heute Calls auf Amazon und Hochtief.

Bei den Knock-Out-Optionsscheinen befinden sich zwei Calls sowie zwei Puts auf den DAX®. Bei den Faktor-Optionsscheinen zeigt sich ebenso wie bei den Knock-out-Optionsscheinen die Unstimmigkeit über die weitere Entwicklung des DAX® mit zwei Short- und zwei Long- Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD0EM9

15,73

16510,17 Punkte

14959,051696 Punkte

10,52

Open End

NASDAQ-100® Put

HC73GS

6,69

16832,917961 Punkte

17423,423737 Punkte

22,87

Open End

DAX® Call

HD088X

16,72

16510,17 Punkte

14866,988977 Punkte

9,90

Open End

DAX® Put

HC8QXH

6,67

16510,17 Punkte

17181,78546 Punkte

24,81

Open End

DAX® Put

HR6V4H

8,08

16510,17 Punkte

17321,345991 Punkte

20,47

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC37QF

0,76

16549,0099 Punkte

17400,00 Punkte

219,16

12.03.2024

Hochtief AG Call

HC9D93

0,86

107,20 EUR

110,00 EUR

12,51

18.09.2024

Amazon Call

HC6MAC

1,75

153,27 USD

145,00 USD

8,08

19.06.2024

DAX® Call

HD10FV

1,70

16549,0099 Punkte

16500,00 Punkte

97,34

23.01.2024

DAX® Put

HD1RQ9

4,57

16549,0099 Punkte

16900,00 Punkte

36,30

05.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC7FDC

1,14

16534,50 Punkte

16955,642435 Punkte

-25

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4733

14,31

316,75 EUR

268,319565 EUR

4

Open End

DAX® Short

HC6WH5

1,05

16534,50 Punkte

17038,402847 Punkte

-20

Open End

DAX® Long

HC3TKN

1,69

16534,50 Punkte

16071,031988 Punkte

15

Open End

DAX® Long

HC01RZ

11,84

16534,50 Punkte

15986,522213 Punkte

13

Open End



Faktor-Optionsscheine

