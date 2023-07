Die meistgehandelten Produkte: Anleger trauen DAX-Rally nicht. Rücksetzer bei Edelmetallen reitzt Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der DAX® hat ein neues Allzeithoch erreicht! Unter den meistgehandelten Index-Produkten befinden sich heute einige Shorts auf den DAX®, Calls auf die US-amerikanischen Indizes S&P 500® und Nasdaq® sowie Calls auf die Rohstoffe Gold und Silber.

Bei den Einzeltiteln gab es Bewegung bei Calls auf Tesla Inc., Intuit Inc., Rheinmetall AG und LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE. E.ON SE schwächelt trotz höherer Kursziele. Put-Positionen auf die Aktie werden heute vermehrt gehandelt. So verhält es sich auch bei der Evotec SE. Grund dafür ist bei dem Pharmaunternehmen allerdings eine Gewinnwarnung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

S&P 500® Call

HC7CQB

1,94

4353,356163 Punkte

4353,356163 Punkte

21,42

Open End

NASDAQ-100® Call

HC821L

2,44

15464,929198 Punkte

15388,170231 Punkte

58,00

Open End

DAX® Call

HC871K

3,39

16409,97 Punkte

16102,822573 Punkte

48,62

Open End

Gold Call

HC1V03

11,97

1955,80 USD

1825,048799 USD

14,80

Open End

Silber Call

HC81YY

1,09

24,28 USD

23,190536 USD

20,11

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla Inc. Call

HC184W

4,33

258,575 USD

240,00 USD

5,46

17.01.2024

E.ON SE Put

HC5EML

0,34

13,00 EUR

11,5675 EUR

34,58

13.03.2024

Intuit Inc. Call

HC7N6D

10,28

500,00 USD

15000 Punkte

4,51

18.06.2025

DAX® Put

HC7H45

2,73

16451,00 Punkte

16300,00 Punkte

63,65

08.08.2023

DAX® Put

HC7H51

6,37

16451,00 Punkte

15900,00 Punkte

25,78

15.08.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC055B

1,90

16448,50 Punkte

18047,733748 Punkte

-5

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4733

7,94

253,10 EUR

215,860283 EUR

4

Open End

DAX® Short

HB8TRN

2,90

16448,50 Punkte

22968,502019 Punkte

-2

Open End

Evotec SE Short

HC6M59

9,49

22,89 EUR

20,225033 EUR

7

Open End

LVMH Long

HC782T

8,41

838,90 EUR

823,667378 EUR

15

Open End



Faktor-Optionsscheine

