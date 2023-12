Die meistgehandelten Produkte: Anleger setzen trotz Rücksetzer auf Calls.

Nachdem Fed-Chef Jereome Powell vergangenen Mittwoch Zinssenkungen für das Jahr 2024 in Aussicht gestellt hat, dämpfte Christine Lagarde am Donnerstag den Zinsoptimismus für die EURO-Zone. Der DAX reagierte gestern mit einem Rücksetzer. Anleger setzen an der Euwax am heutigen Vormittag dennoch auf eine Erholung und haben vor allem Call Knock-Out Produkte auf den DAX® und den Nasdaq 100® nachgefragt.

Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen vor allem Calls auf Apple, Paypal, Airbus und die Deutsche Bank hoch im Kurs. Bei der Auto1 Aktie sehen die Investoren die jüngsten Kursrücksetzer als Kaufchance und setzten mit Faktor-Optionsscheine auf weitere Kursgewinne.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

NASDAQ-100® Call

HD0FWF

16,32

16537,82 Punkte

14796,43637 Punkte

9,76

Open End

DAX® Call

HW0SAC

43,19

16836,01 Punkte

12520,550022

3,91

Open End

DAX® Call

HD0FTG

18,52

16836,01 Punkte

14987,81407 Punkte

9,6

Open End

NASDAQ-100® Call

HD0FVK

19,07

16537,82 Punkte

14493,545666 Punkte

8,29

Open End

DAX® Call

HD11T9

8,71

16836,01 Punkte

15979,98739 Punkte

22,03

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Apple Inc. Call

HC6EJD

3,13

198,15 USD

172,00 USD

6,03

19.06.2024

Paypal Inc. Call

HD0B9X

1,44

61,87 USD

50,00 USD

3,97

19.06.2024

Deutsche Bank AG Call

HD0ZYL

1,43

12,14 EUR

11,20 EUR

10,11

13.03.2024

Airbus SE Call

HC9BY5

0,19

140,36 EUR

180,00 EUR

77,94

11.04.2023

S&P 500® Put

HC9CJH

1,38

4730,63 Punkte

4300,00 Punkte

31,65

19.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC2915

0,54

16837,5 Punkte

18428,02891 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC0559

3,68

16837,5 Punkte

22337,296808 Punkte

-3

Open End

DAX® Long

HC15MY

11,91

16837,5 Punkte

15917,681909 Punkte

20

Open End

DAX® Short

HC5DR5

0,22

16837,5 Punkte

17683,406453 Punkte

-18

Open End

Auto1 Long

HC9CK9

1,72

5,56 EUR

4,098596 EUR

5

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte