Die meistgehandelten Produkte: Anleger setzen auf Nasdaq-100-Calls

Nach viel Seitwärtsbewegung kam diesen Vormittag mit einem moderaten Kurssprung wieder etwas Schwung in den DAX®. Die Anleger handeln sowohl Short- als auch Long-Positionen auf den deutschen Leitindex. Eine Tendenz bei den meistgehandelten Produkten gibt es heute nicht. Auf den Techindex Nasdaq® werden nach starken Zahlen von Meta Inc. vermehrt Calls gekauft.

Bei den Einzeltiteln gab es bei denmeistgehandelten Produkten nur Bewegung bei der Rheinmetall AG und der Sartorius AG. Auf beide wurden vermehrt Long-Positionen erworben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR8KZS

2,60

16280,00 Punkte

16508,471263 Punkte

62,49

Open End

NASDAQ-100® Call

HC821L

3,27

15561,415416 Punkte

15384,707256 Punkte

43,22

Open End

DAX® Put

HR988R

5,45

16280,00 Punkte

16800,741444 Punkte

29,56

Open End

DAX® Call

HC823D

3,53

16280,00 Punkte

15951,271809 Punkte

46,94

Open End

NASDAQ-100® Call

HC534Y

30,93

15561,415416 Punkte

12262,292081 Punkte

4,56

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC7H5S

0,62

16266,50 Punkte

15800,00 Punkte

268,84

22.08.2023

DAX® Call

HC883U

8,43

16266,50 Punkte

15800,00 Punkte

54,24

17.10.2023

Rheinmetall AG Call

HC4ANQ

1,66

251,20 EUR

320,00 EUR

15,22

19.06.2024

NASDAQ-100® Call

HC1BAG

2,53

15561,415416 Punkte

16000,00 Punkte

56,22

12.09.2023

Sartorius AG Call

HC15JF

6,95

371,95 EUR

320,00 EUR

5,37

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4L2X

2,17

16268,91 Punkte

15811,140167 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC01KH

10,10

16268,91 Punkte

14521,157601 Punkte

5

Open End

DAX® Short

HC01S9

2,77

16268,91 Punkte

17745,688326 Punkte

-5

Open End

DAX® Short

HB8ZTY

1,77

16268,91 Punkte

17476,682292 Punkte

-6

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4BYQ

8,02

251,50 EUR

189,723843 EUR

3

Open End



