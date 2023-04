Die meistgehandelten Produkte - Anleger nutzen die niedrige DAX-Vola für Absicherungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einer freundlichen Eröffnung und einem Anstieg über die Marke von 15.900 Punkten drehte der DAX® am Vormittag nach Süden und gab bis Mittag alle Gewinne wieder ab. Einige Investoren nutzten die niedrige implizite Volatilität und legten sich Put-Optionsscheine auf den DAX – möglicherweise zur Absicherung von Positionen – ins Depot. Der mittelfristige Trend ist allerdings zunächst aufwärtsgerichtet, was sich in den Engagements von teils recht agressiven Long-Produkten auf den DAX widerspiegelt. Rekordabsätze im ersten Quartal bei Porsche wurden von den Investoren gemischt aufgenommen. Bei der Deutschen Post deutet sich ein Ausbruch über eine wichtige Widerstandsmarke.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0YWR

30,85

15819,89 Punkte

12736,073764 Punkte

5,13

Open End

Porsche AG Put

HC5236

1,65

119,10 EUR

134,836906 EUR

7,18

Open End

Gold Call

HC556F

9,02

2011,46 USD

1914,25738 USD

20,30

Open End

Porsche Holding SE Call

HC0ZUM

0,54

53,44 EUR

48,169112 EUR

9,82

Open End

DAX® Call

HC5J88

8,40

15819,89 Punkte

15010,20748 Punkte

18,87

Open End



DAX® Put

HB4P4Q

8,10

15813,50 Punkte

16600 Punkte

19,51

13.06.2023

DAX® Put

HC0XS8

4,53

15813,50 Punkte

14500 Punkte

54,24

12.12.2023

Deutsche Post AG Call

HB66U7

0,48

43,015 EUR

40 EUR

8,87

13.12.2023

ASML Holding N.V. Call

HC4UCY

2,41

583,80 EUR

660 EUR

23,97

13.09.2023

LVMH SE Call

HB4790

–

880,90 EUR

470 EUR

2,11

13.12.2023



DAX® Long

HC01MV

20,92

15819,06 Punkte

9491,44967 Punkte

2

Open End

DAX® Long

HC01KN

12,69

15819,06 Punkte

15025,469844 Punkte

10

Open End

Volkswagen AG Long

HC53LY

9,18

127,96 EUR

125,220066 EUR

15

Open End

MDAX® Long

HC01L9

6,41

27911,70 Punkte

20854,06181 Punkte

3

Open End

DAX® Short

HC4YCK

1,83

15819,06 Punkte

16124,196108 Punkte

-25

Open End



