Die meistgehandelten Produkte: Anleger nutzen Vola-Rückgang für DAX-Absicherungen

Heute morgen notierte der DAX® leicht positiv in der Nähe der 14.800 Punkte Marke. Kurzzeitig konnte der Index die Marke mit einem 14.812 Punkte Tageshoch sogar überschreiten. Heute wird die EU-Komission aktuelle Zahlen zum BIP und dem Verbrauchpreisindex veröffentlichen.

Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) und Knorr-Bremse konnten deutliche Profitsteigerungen verkünden, während BASF Anleger mit schwachem Profit enttäuschte. Nach Angaben der Euwax ist ein Knock-Out Call of Redcare Pharmacy unter den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen werden vorallem Puts auf dem Dax gehandelt. Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen von unter anderem AMD und BP erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

