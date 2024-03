Die meistgehandelten Produkte: Anleger favorisieren Luftfahrt-Calls und sichern mit DAX-Puts ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® hat ein neues Allzeithoch erreicht und startet den Tag bei 18.221 Punkten.

Die Anzahl der Trades der Knock-Out-Optionsscheine signalisieren mit Lufthansa-Calls und MTU Aero Engines-Calls Zuversicht in die Luftfahrtbranche, während Nvidia-Puts möglicherweise auf eine erwartete Abkühlung des Tech-Sektors hinweisen.

Unter den gehandelten Optionsscheinen sticht die Vielfalt hervor: Von Berkshire Hathaway-Calls, die ein langfristiges Vertrauen in solide Investments ausdrücken, bis zu Tesla-Puts, die auf kurzfristige Bewegungen in die Automobilbranche setzten.

Die gehandelten Faktor-Optionsscheine zeigen ein besonders starkes Vertrauen in einzelne Sektoren. Long-Positionen auf Tech-Aktien wie Apple und Nvidia sowie auf den Finanzsektor mit Bank of America verdeutlichen, dass Anleger bereit sind, auf die Fortsetzung der positiven Trends dieser Branchen zu setzen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

HENSOLDT Call

HD1MJK

14,8

39,03 EUR

24,43 EUR

3,05

Open End

Nvidia Put

HD35C3

2,93

952,83 USD

978,90 USD

23,61

Open End

Deutsche Lufthansa Call

HC8VFG

0,36

7,02 EUR

6,70 EUR

19,17

Open End

DAX® Put

HC5PAU

1,36

18215,89 Punkte

18322,35 Punkte

132,4

Open End

MTU Aero Engines Call

HD0DVK

6,65

231,2 EUR

165,06 EUR

3,55

Open End



Berkshire Hathaway Call

HC5455

5,13

411,57 USD

380,00 USD

7,53

18.12.2024

Nvidia Call

HD0H9P

21,98

951,53 USD

975,00 USD

4,05

18.06.2025

DAX® Put

HD3CNG

1,77

18221,00 Punkte

18200,00 Punkte

96,58

23.04.2024

DAX® Put

HD3CN9

1,57

18221,00 Punkte

18200,00 Punkte

110,7

16.04.2024

Tesla Put

HD266C

2,95

169,31 USD

200,00 USD

5,32

17.04.2024



Rheinmetall Long

HC2VRT

67,75

514,3 EUR

450,67 EUR

10

Open End

Bank of America Long

HD31KV

13,01

37,04 USD

24,72 USD

3

Open End

Apple Long

HD2N4Y

7,8

171,82 USD

114,96 USD

3

Open End

Nvidia Long

HD3M3V

16,15

950,64 USD

825,70 USD

8

Open End

Super Micro Comp. Long

HD2TAU

11,45

969,5 USD

649,10 USD

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

