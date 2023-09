Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX weiter zweigespalten. Bei FMC sind die Bären los.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® folt weiter dem Abwärtstrend der letzten Zeit. Obwohl der deutsche Leitindex gut in den Tag gestartet war, verlor dieser das Momentum zur Mittagszeit wieder.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf weitere Korrekturen im DAX® vorbereitet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren vier Short-Produkte auf den DAX® dabei.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC5P98

20,80

15245,50 Punkte

17303,839759 Punkte

7,32

Open End

DAX® Put

HR81YN

27,61

15245,50 Punkte

17991,754127 Punkte

5,51

Open End

DAX® Put

HC8P41

5,90

15245,50 Punkte

15801,654453 Punkte

25,76

Open End

DAX® Put

HC8NZE

6,90

15245,50 Punkte

15907,2206 Punkte

22,04

Open End

DAX® Call

HC2WD4

6,69

15245,50 Punkte

14595,473678 Punkte

22,66

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC0XSD

3,31

15245,50 Punkte

15000,00 Punkte

46,18

12.12.2023

S&P 500® Put

HB05QV

3,82

4290,225 Punkte

4725,00 Punkte

10,68

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPM

10,67

15245,50 Punkte

14500,00 Punkte

14,28

12.12.2023

DAX® Call

HC37PL

13,80

15245,50 Punkte

14500,00 Punkte

11,09

12.03.2024

DAX® Call

HC0XPG

14,94

15245,50 Punkte

14000,00 Punkte

10,22

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Fresenius Medical Care AG & Co Short

HC64U3

2,35

41,215 EUR

43,127932 EUR

-8

Open End

Fresenius Medical Care AG & Co Short

HC7Q6E

8,45

41,215 EUR

43,127932 EUR

-8

Open End

DAX® Short

HC73RJ

10,09

15245,50 Punkte

16018,299938 Punkte

-10

Open End

Telefonica Deutschland Holding AG Long

HC2VRC

0,41

1,534863 EUR

5

Open End

DAX® Long

HC01MX

20,13

15245,50 Punkte

12969,821248 Punkte

4

Open End



Faktor-Optionsscheine

Funktionsweisen der HVB Produkte