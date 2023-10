Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX weiter uneins. Beim Nasdaq-100 bearish.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® hatte einen starken Handelsstart und kann ein Tageshoch von 15.387,30 Punkten verzeichnen. Zuletzt moderate Töne der Fed gelten als mögliche Anzeichen auf eine weitere Zinspause, was sich auch positiv auf die deutschen Märkte auswirkt.

Die meistgehandelten Produkte zeigen, dass Rheinmetall weiterhin von der angespannten Sicherheitslage profitiert. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas erhöht die Nachfrage nach Rüstungswerten. Rheinmetall hat für den Ukrainekrieg einen weiteren Auftrag für Artilleriemunition aus dem Rahmenvertrag der Bundeswehr erhalten. Die Aktie stieg von 251,50€ bis auf 255,8€. TUI konnte sich heute morgen etwas von den bisherigen Verlusten erholen. Bei einem Einstand von 4,83€ ist die Aktie auf ein Tageshoch von 5,01€ gestiegen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC2WD1

7,81

15383,05 Punkte

14614,906497 Punkte

19,69

Open End

NASDAQ-100® Put

HC6VRX

14,02

15047,154512 Punkte

16553,053918 Punkte

10,14

Open End

NASDAQ-100® Put

HC6PC9

9,85

15047,154512 Punkte

16111,393147 Punkte

14,43

Open End

DAX® Call

HC9RQJ

3,65

15383,05 Punkte

15031,270349 Punkte

42,03

Open End

DAX® Call

HC2XNL

4,95

15383,05 Punkte

14898,731204 Punkte

31,06

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC884T

2,94

15355,00 Punkte

15600,00 Punkte

51,62

17.10.2023

DAX® Call

HC0XQ2

1,75

15355,00 Punkte

16000,00 Punkte

54,24

12.12.2023

DAX® Call

HC9SP6

8,63

15355,00 Punkte

14800,00 Punkte

17,83

05.12.2023

DAX® Put

HC57UV

9,91

15355,00 Punkte

16000,00 Punkte

15,49

18.06.2024

DAX® Put

HC37SB

4,54

15355,00 Punkte

15000,00 Punkte

33,65

12.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC73RN

6,95

15370,50 Punkte

15632,016538 Punkte

-15

Open End

DAX® Short

HC6WGW

12,34

15370,50 Punkte

15884,246368 Punkte

-10

Open End

Rheinmetall AG Long

HC15Z9

22,80

253,60 EUR

187,925685 EUR

3

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4733

6,83

253,60 EUR

212,97229 EUR

4

Open End

TUI AG Long

HC9K75

7,41

4,95 EUR

4,269735 EUR

5

Open End



Faktor-Optionsscheine

