Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX uneins. Bei ASML überwiegen die Bullen.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® bewegte sich heute morgen kaum und notierte um die 16.900 Marke herum. Aus Fernost kamen gemischte Signale für den heutigen Handel. Nachmittags werden Inflationskennzahlen aus den USA und im Tagesverlauf Quartalsberichte von American Express und Colgate Palmolive erwartet. Nach Angaben der Euwax können sich die Anleger heute nicht auf eine Erwartungsrichtung einigen.

Neben Produkten auf dem DAX® sind heute Puts auf dem Nasdaq-100® und Calls auf dem Dow Jones unter den meistgehandelten Knock-Out-Produkten. Nachdem ASML gestern starke Zahlen veröffentlichte, sind Investoren geneigt in Optionsschein Calls auf den Halbleiterhersteller zu investieren. Auch werden heute Calls auf die US-Techwerte Apple, Alphabet und Nvidia viel gehandelt. Bei den Faktor-Optionsscheinen suchen Anleger Prodkute auf dem DAX® und Nasdaq-100®. Auch Longs auf ASML werden vermehrt gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD12TY

7,10

16916,50 Punkte

16224,367138 Punkte

23,78

Open End

DAX® Put

HC695N

4,11

16916,50 Punkte

17309,088581 Punkte

41,12

Open End

Nasdaq-100® Put

HD1DFN

19,87

17516,98 Punkte

19558,089033 Punkte

8,07

Open End

Volkswagen AG Call

HC0TL5

4,21

114,34 EUR

78,124796 EUR

3,15

Open End

DAX® Put

HB157A

2,21

16916,50 Punkte

17117,126929 Punkte

76,41

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC57S4

14,68

16918,50 Punkte

16000,00 Punkte

11,52

18.06.2024

Nvidia Corp. Call

HD0H6U

8,74

606,41 USD

525,00 USD

6,39

13.03.2024

ASML N.V. Call

HB8EMX

31,97

787,40 EUR

480,00 EUR

2,48

19.06.2024

LVMH SE Call

HC7Y62

0,45

752,00 EUR

840,00 EUR

16,60

26.01.2024

Merck KGaA Call

HC1LCN

0,46

155,55 EUR

170,00 EUR

33,25

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HD0C8D

83,12

16912,50 Punkte

16571,404432 Punkte

25

Open End

DAX® Short

HC99JX

13,46

16912,50 Punkte

23670,039065 Punkte

-2

Open End

ASML N.V. Long

HC3Z01

11,68

791,00 EUR

730,79705 EUR

5

Open End

Hensoldt AG Long

HC4MVA

2,46

26,59 EUR

23,10813 EUR

4

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4BYQ

13,97

324,10 EUR

245,916312 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte