Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX uneinig. Bei Commerzbank und Nvidia dominieren die Bullen

Getrieben von positiven Unternehmenszahlen startet der DAX® am heutigen Vormittag freundlich in den Handel und markiert ein neues Allzeithoch bei 17.089,12 Punkten. Die Commerzbank erzielte 2023 den höchsten Gewinn der letzten 15 Jahre und stellt eine Dividende von 0,35 EUR in Aussicht. Rheinmetall, Mercedes und Zalando sind ebenfalls stark nachgefragt. Im weiteren Tagesverlauf liegt das Hauptaugenmerk auf diversen US-Wirtschaftsdaten.

Nach Angaben der Euwax sind die Lager der Investoren weiter gespalten. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten finden sich sowohl Puts als auch Calls auf den DAX®. Anleger setzen daneben auf eine weitere Kursralley bei TUI und Ayden. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen stehen heute wiedermal Nvidia und Rheinmetall im Fokus. Beflügelt von positiven Geschäftszahlen greifen die Marktteilnehmer bei Long-Faktor-Optionsscheinen auf die Commerzbank und Hensoldt zu und sichern sich mit Short-Fakor-Optionsscheinen auf den DAX® ab.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HB17HK

0,85

17062,49998 Punkte

17120,590183 Punkte

123,7

Open End

DAX® Call

HD20QF

4,86

17064,99998 Punkte

16604,683244 Punkte

39,2

Open End

DAX® Put

HB1651

1,63

17062,49998 Punkte

17201,245351 Punkte

78,92

Open End

TUI AG Call

HD04C1

2,58

6,471 EUR

3,874553 EUR

2,52

Open End

Adyen N.V. Call

HD0Q5D

4,79

1447,2 EUR

969,171765 EUR

3,03

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD1RNE

1,23

17053,49998 Punkte

17100,00 Punkte

167,7

27.02.2024

DAX® Put

HC37SW

1,41

17049,99998 Punkte

16900,00 Punkte

113,79

12.03.2024

Nvidia Inc. Call

HD0H9D

5,66

738,59 USD

1010,00 USD

13,32

18.12.2024

DAX® Call

HD05C9

38,43

17053,49998 Punkte

13700,00 Punkte

4,53

17.09.2024

Rheinmetall AG Call

HC3DPA

0,59

375,05 EUR

400,00 EUR

92,8

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC6WH5

0,48

17060,06 Punkte

17793,251153 Punkte

-20

Open End

Commerzbank AG Long

HC4BWZ

1,14

10,8275 EUR

8,386039 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC2915

0,45

17060,06 Punkte

18640,615149 Punkte

-10

Open End

Hensoldt AG Long

HC64UD

3,89

34,44 EUR

25,80651 EUR

4

Open End

DAX® Short

HC978S

0,24

17060,06 Punkte

17623,778353 Punkte

-25

Open End



Faktor-Optionsscheine

