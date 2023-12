Die meistgehandelten Produkte: Anleger bei Silber und DAXR bullish

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® näherte sich heute morgen wieder seinem Allzeithoch an. Mit einem bisherigen Tageshoch von 16.836 Punkten hat der DAX® fast seine Bestmarke wieder geknackt. Im Verlauf des Abends wird die Fed ihre Entscheidung über die weitere Geldpolitik und den Leitzins verkünden. Nach Angaben der Euwax sind die Investoren heute morgen bullish eingestellt.

Neben Knock-Out-Optionscheinen auf den DAX® sind auch Produkte auf den Dow Jones und Silber Calls heute viel gefragt. Insbesonders DAX® Calls zählen heute zu den meistgehandelsten Optionsscheinen. Bei den Faktor-Optionscheinen investierten Anleger in DAX® und Edelmetall-Produkte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD1869

2,61

16811,48 Punkte

16585,58942 Punkte

64,31

Open End

DAX® Put

HR81AN

10,98

16811,48 Punkte

17907,888254 Punkte

15,31

Open End

Silber Call

HC9TBL

1,33

22,65 USD

21,279979 USD

15,74

Open End

Dow Jones Put

HC6J31

6,79

36645,50 Punkte

37308,505732 Punkte

49,98

Open End

DAX® Call

HD0FTW

17,79

16811,48 Punkte

15052,716652 Punkte

9,45

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC57RG

34,72

16821,50 Punkte

13800,00 Punkte

4,84

18.06.2024

DAX® Call

HC37PV

16,91

16821,50 Punkte

15400,00 Punkte

9,94

12.03.2024

DAX® Call

HC57RT

24,73

16821,50 Punkte

14900,00 Punkte

6,80

18.06.2024

Deutsche Telekom AG Call

HC985W

0,14

22,53 EUR

26,00 EUR

155,50

19.06.2024

Nasdaq-100® Call

HC7JJ8

7,34

16354,24 Punkte

16200,00 Punkte

20,68

12.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HD04LH

110,73

16816,56 Punkte

16458,520533 Punkte

25

Open End

TUI AG Long

HC65YQ

5,28

7,17 EUR

6,551792 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC99JR

3,45

16816,56 Punkte

17491,222705 Punkte

-12

Open End

DAX® Long

HC01N0

32,62

16816,56 Punkte

15594,997654 Punkte

7

Open End

E.ON SE Long

HC15YK

28,18

12,49 EUR

9,340025 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

