1. Call-Optionsschein auf TUI

Mit dem Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg befinden sich derzeit alle Schüler in Deutschland in den Ferien, ehe in NRW in der kommenden Woche die Ferien wieder enden. Die Reiselust bleibt trotz Inflation und Kosten auf hohem Niveau, wovon auch TUI profitiert. Die Aktie bricht in einem freundlichen Marktumfeld aus der hartnäckigen Widerstandszone 7 bis 7,15 Euro aus. Derivateanleger nehmen in Stuttgart vorerst Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein.



2. Call-Optionsschein auf General Electric

Aufgrund der starken Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Ersatzteilen kann General Electric seine Prognose für das laufende Jahr anheben und rechnet nun mit einem deutlich höheren Gewinn je Aktie. Der Kurs steigt auf das höchste Niveau seit 5 Jahren. In Stuttgart wird die Aktie mit einem Call-Optionsschein gekauft.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer

Das kurzfristige Momentum bei Bayer bleibt intakt. Die Aktie konnte den Rücksetzer nach der Gewinnwarnung rund um die Glyphosat-Sparte rasch aufholen und weitere Kursgewinne verbuchen. Derzeit notiert Bayer wieder über der 50-Tage-Linie. Seit Jahresbeginn hinkt Bayer mit einem Plus von rund 8% dem DAX deutlich hinterher. In Stuttgart setzt man auf eine Aufholjagd und kauft einen Discount-Call-Optionsschein.