1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla

Tesla setzt seine Konsolidierung fort. Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie vom Jahreshoch etwas zurück. Tesla konnte die sehr hohen Erwartungen nicht erfüllen. Der Umsatz stieg zwar stark an, aber auch zu Kosten des Gewinns. In Stuttgart bleibt Tesla stark nachgefragt. Ein Discount-Call-Optionsschein wird zum Wochenschluss rege gehandelt und gekauft. Bei diesem Produkt genügt eine Seitwärtsbewegung zur vollen Auszahlung.



2. Call-Optionsschein auf Netflix

Mit Netflix steht ein weiterer US-Wert im Fokus, der kurzfristig schwächelt. Mit den Quartalszahlen ging es deutlich nach unten. Netflix überzeugt zwar im Nutzerwachstum, enttäuschte allerdings im Umsatz-pro-Nutzer. Analysten bleiben zuversichtlich. Das Analystenhaus Baird stufte die Streaming-Aktie auf "Outperform" hoch und erhöhte sein Kursziel um 160 Dollar pro Aktie auf 500 Dollar. In Stuttgart kauft man einen Call-Optionsschein mit langer Laufzeit bis 2025.



3. Call-Optionsschein auf Münchener Rück

Der DAX könnte vor dem Wochenende mit etwas Unterstützung aus den USA ein neues Rekordhoch verbuchen. In diesem Umfeld kann auch die Aktie der Münchener Rück zulegen. Die Aktie gehört langfristig zu den trendstärksten Werten im DAX40. In Stuttgart hebelt man den eher konservativen Wert mit einem Call-Optionsschein der gekauft wird.