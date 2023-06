Die meistgehandelten Derivate vom 28.06.23

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnik-Unternehmens Intuitive Surgical befindet sich derzeit im Rallye-Modus. Seit März können sich Aktionäre über einen Wertzuwachs von 50% freuen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 337,32 US-Dollar. Damit liegt die Intuitive Surgical-Aktie noch ca. 10% unter ihrem Allzeithoch von 365 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger sehen weiteres Kurspotential und kaufen einen Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical.





Halbleiter-Aktien sind im Zuge des Hypes um künstliche Intelligenzen derzeit gefragt. So auch die Papiere des Anlagenherstellers für die Halbleiter-Produzenten Lam Research . Am Mittwoch erreichte der Aktienkurs sein 52-Wochenhoch mit 650,03 US-Dollar. Heute geht es um 0,21% auf 639 US-Dollar etwas nach unten. Anleger nutzen den kleinen Rücksetzer und greifen bei einem Call-Optionsschein auf Lam Research zu.Der Batteriespezialist Freyr blickt optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich für eingehende Finanzierungshilfen für seine geplanten Investitionen im Rahmen seiner Projekte „Giga Arctic“ in Norwegen und „Giga America“ in den USA. Zudem stellte Freyr-CEO Tom Einar Jensen die Beteiligung eines großen Autobauers an seiner bestehenden Batterieallianz in Aussicht. Zu dieser Allianz gehören bereits unter anderem Caterpillar, Glencore, Siemens und Nidec. Für die Freyr-Aktie geht es heute um 3,75% auf 9,41 US-Dollar nach oben. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Freyr mehrheitlich gekauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.