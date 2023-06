Die meistgehandelten Derivate vom 28.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens



Siemens reduziert weiter seinen Anteil an der 2020 abgespaltenen Siemens Energy und überträgt 6,8% in seinen Pensionsfonds. Damit hält der Mischkonzern noch 25,1% an seiner früheren Energietechnik-Sparte. Für die Siemens-Aktie geht es um 1,5% auf 150,50 Euro nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Siemens rege gehandelt.





Für das morgen zu Ende gehende Quartal erwarten Analysten für die US-amerikanische Großbank im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Umsatzsteigerung von 27,75% auf 39,24 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie gehen die Experten von einem Anstieg auf 3,98 US-Dollar nach 2,76 US-Dollar im Vorjahr aus. Weitere gute Nachrichten kommen von der Fed, die allen der im Rahmen des aktuellen Stresstests getesteten US-Banken eine ausreichende Kapitalausstattung attestierte. Die JPMorgan Chase-Aktie klettert heute um 0,9% auf 139,90 US-Dollar. Anleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf das US-Geldhaus zu.Nachdem die Aktie des dänischen Windpark-Betreibers Orsted ihr Jahrestief bei 544 DKK erreichte, berappelt sich der Aktienkurs seither. Heute geht es um ein weiteres Prozent auf 652 DKK hinauf. Damit nähern sich die Papiere dem mittleren Analystenkursziel von 767,86 DKK weiter an. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf Orsted.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.