1. Call-Optionsschein auf Alphabet



Die Woche steht im Zeichen der Quartalszahlen und der Notenbanken. Am Dienstag legten mit Microsoft und Alphabet als zwei absolute Schwergewichte ihre Ergebnisse vor. Alphabet überzeugt auf ganzer Linie. Die Aktie klettert im europäischen Handel um 6,5% und nähert sich damit dem Jahreshoch von 120,6 Euro. An der EUWAX werden Gewinne in einem Call mitgenommen, der um rund 25% zulegen kann.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia



Weiter hoch im Kurs steht die Aktie der Vonovia. In den vergangenen Tagen war es eher ruhig um den Immobilienkonzern, welcher jedoch maßgeblich an der Zinsentwicklung hängt. In der Woche der EZB-Sitzung ist die Spannung entsprechend groß. In Stuttgart setzt man via Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia und damit über Umwege auch auf ein Ende der Zinserhöhungen nach der Sitzung am Donnerstag.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank



Während die Immobilienkonzerne litten, waren Banken ein Profiteur der steigenden Zinsen. Die Erträge bei Commerzbank, Deutsche Bank und Co. konnten stark zulegen. Am 04. August präsentiert die Commerzbank ihre Ergebnisse. Anleger hoffen auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, was den Kurs antreiben würde. In Stuttgart wird ein Knock-out-Call rege gehandelt, wobei sich Käufer und Verkäufer die Waage halten.