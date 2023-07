1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer

Die schlechten Nachrichten bei Bayer reißen nicht ab. Anleger hatten auf eine Trendwende unter dem neuen CEO Anderson gehofft, doch der muss erstmal die Prognosen anpassen. Am Montagabend kam die Warnung, welche die Aktie zunächst nach unten schickte. Am Dienstag notiert Bayer allerdings deutlich erholt. Auch in Stuttgart setzen Derivateanleger auf den langfristig-schwächelnden DAX-Wert und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf ASML

Der niederländische Hersteller für Lithografie-Systeme ASML steht auch am Dienstag mit einem Discount-Call-Optionsschein unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart. ASML hat eine leichte Konsolidierung durchlaufen. Die Aktie fiel vom Jahreshoch bei 697 Euro um gut 10% zurück. In Stuttgart setzt man weiter auf ASML und den Trends zu Halbleitern.



3. Knock-out-Put auf A.P. Moller-Maersk

Rege gehandelt wird am Dienstag ein Knock-out-Put auf das Containerlogistikunternehmen Moller-Maersk. Derivateanleger spekulieren auf fallende Kurse, was möglicherweise auch eine Spekulation auf eine abschwächende Konjunktur darstellt. Moller-Maersk profitierte noch während der Corona-Pandemie von hohen Frachtkosten. Diese Effekte sind mittlerweile verblasst.