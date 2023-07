1. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia

In Stuttgart wird zum Wochenbeginn ein Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia rege gehandelt. Vonovia litt als Immobilienunternehmen stark unter dem Zinsanstieg der EZB. Mittlerweile zeichnet sich eine Zinswende ab. Anleger setzen darauf, dass die EZB in dieser Woche letztmalig den Leitzins anheben wird. Eine weitere Erhöhung im Herbst ist allerdings nicht ausgeschlossen. Vonovia wird als Comeback-Kandidat in Stuttgart gekauft.



2. Discount-Call-Optionsschein auf ASML

Der niederländische Hersteller für Lithografie-Systeme ist einer der Gewinner des Trends um K.I. In der vergangenen Woche legte ASML neue, gut ausgefallene Zahlen vor. Gleichzeitig passte man die Prognose an: Wie der Konzern mitteilte soll sich das Umsatzwachstum 2023 im Vergleich zum Vorjahr in Richtung 30% bewegen. Bisher stand ein Wachstum um mehr als 25% im Plan. Anleger nahmen allerdings Gewinne mit. Die Aktie liegt auf eine Woche rund 7% im Minus. An der EUWAX setzt man weiter auf ASML und kauft einen Discount-Call-Optionsschein.



3. Adobe Call-Optionsschein

Während einige Tech-Aktien in den vergangenen Tagen durchatmeten, konnten Adobe weiter anziehende Kurse verbuchen. Adobe kann ein neues 52-Wochenhoch in Höhe von 476 Euro vorweisen. In Stuttgart nimmt man Gewinne mit und verkauft einen Call-Optionsschein auf die Aktie.