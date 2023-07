1. Discount-Call-Optionsschein auf Uber

Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber arbeitet weiter an seiner Profitabilität. Vor den am 01. August erwarteten Quartalszahlen gaben mehrere Analysten ihre Prognosen ab. Demnach wird im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzplus von 15,8% auf 9,35 Milliarden US-Dollar erwartet. Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Experten eine rote Null, im Vorjahr lag dieser noch bei -1,33 US-Dollar je Aktie. Die Uber-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und steigt heute um 0,52% auf 46,81 US-Dollar. Damit steht ein Zuwachs von 92% in den letzten 12 Monaten auf dem Kurszettel. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Fahrdienstvermittler wird von den Anlegern überwiegend verkauft.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Setzt Nvidia die starke Kursrallye fort? Wenn es nach den Analysten von Melius Research geht, lautet die Antwort: Ja. Sie geben ein Kursziel von 625 US-Dollar an, das würde einen weiteren Zuwachs um ca. 35% bedeuten. In ihrer Analyse schreiben die Experten, dass Nvidia "offensichtlich das Flaggschiff-KI-Unternehmen“ sei und ziehen Vergleiche zu Apple, die ebenfalls einen Full-Stack-Ansatz verfolgen „der unserer Erfahrung nach tendenziell länger als erwartet einen übergroßen Gewinnanteil in der Branche liefert“. Die Aktie des Halbleiter-Produzenten legt um 0,15% auf 455,89 US-Dollar zu. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia verkauft.



3. Faktor 4x Long Knock-out auf Allianz

Der Versicherungskonzern Allianz ist über seine Venture-Capital-Tochter Allianz X an der Berliner N26-Bank mit 5,4% beteiligt. Die Bank steht derzeit wegen operativer Mängel, vor allem bei der Geldwäsche-Bekämpfung, in der Kritik. Die Bafin unternimmt derzeit geldwäscherechtliche Maßnahmen, um die Mängel zu prüfen. Die Allianz hält dennoch an ihrem Anteil fest und möchte diesen entgegen anders lautender Berichte, vorerst nicht verkaufen. Angeblich sei man aber ab einem Angebot von 2,7 Milliarden Euro gesprächsbereit. Das würde eine Verdreifachung des investierten Kapitals bedeuten. Die Allianz-Papiere verteuern sich heute um 0,75% auf 215 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Faktor 4x Long Knock-out auf den Versicherer ein.