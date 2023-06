Die meistgehandelten Derivate vom 21.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche



Nachdem die Porsche-Aktie seit ihrem Börsengang im letzten Herbst über 40% an Wert gewinnen konnte, geht es in der letzten Woche um ca. 5% nach unten. Auch heute notieren die Porsche-Papiere 0,3% im Minus bei 112,55 Euro. Stuttgarter Derivateanleger erwarten scheinbar keine weiteren Zugewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche.





Das weltweit größte Goldabbau-Unternehmen Barrick Gold verlor in den letzten vier Wochen ca. 10% an Wert und damit mehr als der Goldpreis , für den es im gleichen Zeitraum um ca. 2% nach unten ging. Aktuell kostet eine Barrick Gold-Aktie 16,08 US-Dollar. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Barrick Gold rege gehandelt.Für die Commerzbank beginnt die Suche nach einem neuen Risikovorstand von vorne. Eigentlich war mit Rüdiger Rass bereits ein Nachfolger für Marcus Chromik gefunden. Chromik lehnte die Verlängerung seines zum Jahresende auslaufenden Vertrages ab. Nach Gesprächen mit der Bankenaufsicht entschied sich Rüdiger Rass nun, das Amt nicht anzutreten, er bleibt der Bank aber in anderer Position erhalten. Für die Commerzbank-Aktie geht es heute um 1,6% auf 10,36 Euro nach oben. Anleger trennen sich von einem Knock-out-Put auf das Geldhaus.

