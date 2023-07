1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Gemeinsam mit seinem israelischen Partner UVision erhält Rheinmetall einen Auftrag aus Ungarn. Demnach liefern die beiden Kooperationspartner in 2024 und 2025 Präzisionsmunition an ihren ungarischen Auftraggeber. Das Auftragsvolumen bewegt sich in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns gibt um 0,16% auf 255,50 Euro nach. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall zu.



2. Call-Optionsschein auf ASML

Der Lithographie-Systemhersteller ASML legte neue Quartalszahlen vor und übertraf die Analystenerwartungen leicht. Diese gingen von einem Umsatz in Höhe von 6,71 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 4,63 Euro aus. Tatsächlich erzielten die Niederländer eine Umsatzsteigerung von 27,1% auf 6,9 Milliarden Euro, bei einem Gewinn je Aktie von 4,93 Euro. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Umsatzziele für das laufende Jahr von bisher 25% auf 30%. Die ASML-Aktie sinkt um 1,7% auf 630,20 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf ASML verkauft.



3. Knock-out-Call auf Tesla

Tesla vermeldete für das zweite Quartal einen Rekordabsatz von 466.000 Fahrzeugen, das bedeutet eine Steigerung von fast 80% im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem verschiedene Preisnachlässe sorgten für die Rekordzahlen, denen der Umsatz jedoch bislang nicht folgen konnte. Mit 24,9 Milliarden US-Dollar setzte der E-Autobauer 47% mehr um als im Vorjahresquartal. Auch das Gewinnwachstum wurde etwas ausgebremst, jedoch wuchs der Gewinn mit 2,7 Milliarden US-Dollar um 20%. Experten sehen durch die Preisnachlässe die Profitabilität gefährdet. Die Tesla-Aktie verliert 3,15% auf 292,10 US-Dollar. Ein Knock-out-Call auf den E-Autobauer wird sehr rege gehandelt.