Die meistgehandelten Derivate vom 20.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon

Der KI-Boom treibt den Tech-Sektor weiter an. Analysten von Wedbush Securities erwarten für die zweite Jahreshälfte einen Kursanstieg von 10-12% bei KI-Aktien. Hierzu zählen die Analysten auch Amazon: Die Aktien des Online-Händlers konnten seit Jahresbeginn bereits um ca. 50% steigen. Heute geht es um ein halbes Prozent auf 124,79 US-Dollar etwas nach unten. Anleger steigen aus einem Discount-Call-Optionsschein auf Amazon aus.





Der Goldpreis stagniert derzeit um die 1.950 US-Dollar. Goldanleger schauen nun gespannt auf die Fed. Nach der Zinspause im Juni erwarten Experten für Juli eine Anhebung der Leitzinsen um 0,25%. Damit wäre das Edelmetall gegenüber Zinspapieren weniger attraktiv. Allerdings hält die weiterhin hohe Inflation die Nachfrage nach Gold stabil. Es bleibt also spannend, wohin die Reise für das Edelmetall geht. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Gold rege gehandelt.Der Kurs der Allianz-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange. Aktuell steht ein Plus von ca. 5% zu Buche. Mehrere Analysten sehen Kurspotential in der Aktie des Versicherers und stufen die Allianz auf buy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 251,44 Euro. Heute geht es um 0,17% auf 209,75 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen ein Discount-Zertifikat auf die Allianz.

