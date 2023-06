Die meistgehandelten Derivate vom 19.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom-Aktie arbeitet sich langsam wieder nach oben. Anfang Juni sorgten die Gerüchte, dass Amazon in den US-Mobilfunkmarkt einsteigen möchte, für einen Dämpfer und einen Kursrutsch von ca. 10% auf unter 19 Euro. Mittlerweile kostet ein Anteilsschein am Kommunikationskonzern 19,40 Euro. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,85 Euro an. Anleger steigen heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein.





Die Aussichten auf einen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung lassen die Rheinmetall-Aktie seit Freitag um ca. 5,5% steigen. Unterdessen bewirbt sich das Land Brandenburg um die Ansiedelung einer Produktionsstätte zur Herstellung von Teilen des Kampfjets F-35. Rheinmetall und Lockheed Martin kooperieren bei der Herstellung des Kampfjets. Dabei soll es auch eine Montagelinie in Deutschland geben, da die Bundesregierung mehrere F-35 anschaffen möchte. Die Rheinmetall-Aktie klettert heute auf 260 Euro. Ein Call-Optionsschein auf den deutschen Rüstungskonzern ist an der Euwax gefragt.Die Deutsche Post-Tochter DHL investiert in Finnland. Am Flughafen Helsinki-Vantaa soll für 100 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum entstehen. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant, insgesamt sollen 150 Arbeitsplätze entstehen. DHL möchte über das Logistikzentrum alle Express-Lieferungen in Finnland abwickeln. Die Aktie der Deutschen Post steigt um 1,1% auf 44,50 Euro. Seit Jahresbeginn konnte der Logistik-Konzern somit ca. 27% an Börsenwert zulegen. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Faktor 4x Long Knock-out auf die Deutsche Post rege.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.