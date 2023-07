1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer

Beim Chemie- und Pharmakonzern Bayer sitzt seit Anfang Juni mit Bill Anderson ein neuer CEO auf dem Chefsessel. Die Erwartungen an den neuen Chef sind hoch, nachdem sein Vorgänger Werner Baumann eher glücklos agierte. Derzeit machen Gerüchte die Runde, wonach der neue CEO an einer Abspaltung der Agrarchemie-Sparte arbeite. Aktionäre und mehrere Analysten reagieren positiv auf die Gerüchte, welche seitens Bayer bislang nicht bestätigt wurden. Die Papiere der Leverkusener verteuern sich heute um 1,15% auf 50,83 Euro. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer ein.



2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Der Rüstungskonzern Rheinmetall kann derzeit beinahe wöchentlich neue Aufträge zur Lieferung von Munition bekannt geben. Die Bundeswehr bestellt zu bestehenden Rahmenverträgen mehrere hunderttausend Schuss Artillerie-Munition im Wert von 1,3 Milliarden Euro hinzu. Vorrangiges Ziel ist es, die eigenen Munitionslager aufzufüllen. Die Rheinmetall-Aktie steigt um 1,54% auf 257,30 Euro. Damit verteuern sich die Anteilsscheine innerhalb einer Woche um beinahe 6%. Stuttgarter Derivateanleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Call-Optionsschein auf das Rüstungsunternehmen.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Die steigenden Zinsen schlagen sich positiv auf die Zinsmargen der Banken nieder. Davon profitiert auch die Commerzbank, die ihren Fokus vor allem auf das zinslastige Privat- und Firmenkundengeschäft legt. Analysten von Morgan Stanley erwarten gute Quartalszahlen für das Geldhaus und heben ihr Kursziel von 15 Euro auf 16 Euro an. Zudem rechnen die Experten mit einem Aktienrückkaufprogramm im Bereich von 500 Millionen Euro. Die guten Aussichten lassen die Commerzbank-Aktie in den letzten Tagen um 9% steigen. Heute legt der Aktienkurs eine Verschnaufpause ein und verharrt beinahe unverändert bei 11,10 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf die Commerzbank rege gehandelt.