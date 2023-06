Die meistgehandelten Derivate vom 16.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf AMD

Der Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft in der Chip-Branche geht in die nächste Runde. Nvidia-Konkurrent AMD stellt einen neuen Superchip vor, der vor allem im Bereich KI zum Einsatz kommen soll. Daneben ist die Nachfrage in den Bereichen Cloud-Computing und Gaming weiter ungebrochen. Das lässt die Aktien der Chip-Hersteller auf immer neue Höhen steigen. Die AMD-Aktie konnte seit Jahresbeginn um 90% nach oben klettern. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Chip-Konzern 124,99 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf AMD stark nachgefragt.





Die geplante Übernahme des Spiele-Produzenten Activision Blizzard durch Microsoft wurde vorerst von einem US-Gericht gestoppt. Die US-Handelsaufsicht FTC hat Bedenken hinsichtlich der Übernahme, da sie befürchtet, dass Microsoft durch den Zukauf zu viel Marktmacht im Videospiel-Sektor erhält. In Großbritannien wird die Übernahme ebenfalls kritisch gesehen, wohin gegen die EU-Wettbewerbskommission unter Auflagen grünes Licht gab. Der Microsoft-Aktie scheinen die Bedenken nichts anzuhaben, sie steigt diese Woche um 4,3% auf 348,10 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger nehmen vor dem Wochenende ihre Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft.Die Aktie des deutschen Pharma- und Laborausrüsters Sartorius befindet sich derzeit im Erholungsmodus. Seit Jahresbeginn ging es zunächst um ca. 30% nach unten. Diese Woche klettert die Sartorius-Aktie um 5%, davon allein heute ca. 2,5% auf 289 Euro. Ein Faktor 3x Long Knock-out wird von den Anlegern rege gehandelt.

Disclaimer:

