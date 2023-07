1. Call-Optionsschein auf Alphabet

Bisher war Bard, der Chatbot von Alphabet, nicht in Europa verfügbar. Das hat der Google-Konzern nun geändert und seinen ChatGPT-Konkurrenten auch in Europa freigeschalten. Gleichzeitig wurden neue Funktionen wie das Vorlesen der Antworten oder Fragestellungen per Text mit Bildern zu kombinieren eingeführt. Die Alphabet-Aktie steigt um 0,16% auf 125,03 US-Dollar. Bei den Anlegern ist ein Call-Optionsschein auf den Google-Konzern gefragt.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens

Im Rahmen seiner aktuellen, weltweiten Investitionsinitiative möchte Siemens 500 Millionen in Deutschland investieren. Mit der Summe möchte der Konzern die Forschungs- und Fertigungskapazitäten der Digital-Industries-Sparte mit 3.500 Beschäftigten in Erlangen ausbauen. Aktuell steht die Aktie des Konzerns mit 0,36% im Minus bei 149,98 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren nach einer insgesamt guten Woche mit einem Kurszuwachs von 3,7% in der Siemens-Aktie ihre Gewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

ktionäre der Commerzbank blicken auf eine starke Woche zurück. Die Anteilsscheine der Frankfurter verteuern sich im Wochenvergleich um 10,5%. Vor allem die Aussicht auf eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre sowie die gestiegenen Zinsen sorgten für gute Stimmung. Heute steigt die Commerzbank-Aktie um 0,22% auf 11,24 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf das Geldhaus rege gehandelt.