Die meistgehandelten Derivate vom 14.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Continental



Die Aktie des Automobilzulieferers Continental setzt ihren Aufwärtstrend fort. Seit Jahresbeginn verteuern sich die Anteilsscheine um ca. 24%, heute kommen weitere 1,5% hinzu. Aktuell notiert die Continental-Aktie bei 71,36 Euro. Das Analyse-Haus Warburg Research erneuert seine buy-Einschätzung und gibt ein Kursziel von 102 Euro an. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Continental stark gefragt.





Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall konnte seinen Wert in den letzten 12 Monaten um 25% steigern. An der Börse wird das Unternehmen mit gut 10 Milliarden Euro bewertet. Rheinmetall-CEO Armin Papperger hält mittelfristig einen Wert von 17 Milliarden Euro für realistisch. Dabei will er sich nicht nur auf die Rüstungssparte konzentrieren, sondern auch in zivile Projekte investieren. So gab Papperger an „zum Beispiel […] künftig besonders leise Kompressoren für Wärmepumpen […] “ zu liefern. Heute geht es für die Aktie um 0,27% auf 247,20 Euro nach unten. Ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall ist bei den Anlegern gefragt.Der Automobil-Hersteller BMW muss sich mit Vorwürfen zu angeblichen Manipulationen von Abgaswerten auseinandersetzen. Die Deutsche Umwelthilfe gab an, in verschiedenen BMW-Modellen verbotene Abschalteinrichtungen nachgewiesen zu haben. In einer Stellungnahme von BMW heißt es dazu: „Die DUH hat heute altbekannte Vorwürfe wiederholt. Ähnliche Anschuldigungen konnten in der Vergangenheit klar widerlegt werden“. Dem Aktienkurs scheinen die Vorwürfe nichts anzuhaben, die BMW-Aktie steigt um 1,3% auf 113,02 Euro. Stuttgarter Derivateanleger positionieren sich dennoch short und steigen in einen Knock-out-Put auf BMW ein.

