Die meistgehandelten Derivate vom 12.06.23

1. Call-Optionsschein auf Autodesk

Der US-amerikanische Software-Spezialist Autodesk erfüllte im abgelaufenen Quartal die Analysten-Erwartungen mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 US-Dollar und einem Umsatz von 1,27 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Erwartungen zu erfüllen war aber nicht drin, so dass es für die Autodesk-Aktie in der letzten Woche um 2% nach unten ging. Heute stabilisiert sie sich mit einem leichten Plus von 0,3% auf 201,99 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger steigen aus einem Call-Optionsschein auf Autodesk aus.





Die Banken-Branche hat sich vom Schock der Bankenpleiten in den USA und der Credit Suisse allmählich erholt. Das gilt auch für J.P. Morgan Chase , deren Aktie seit ihrem Jahrestief im März ca. 13% zulegen konnte. Heute kommen weitere 0,23% hinzu. Aktuell kostet eine J.P. Morgan Chase-Aktie 141,34 US-Dollar. Damit fehlt nicht mehr viel zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 148,33 US-Dollar. Anleger sehen erstmal kein weiteres Potenzial und verkaufen einen Call-Optionsschein auf J.P. Morgan Chase.Die Aktie des hessischen Photovoltaik- und Solarspezialisten SMA Solar Technology stabilisiert sich nach den Kursverlusten der Vorwoche wieder etwas. Heute geht es um 0,23% auf 86,70 Euro nach oben. Im Wochenvergleich steht unter dem Strich ein Minus von 10%. Mitte Mai stand die SMA Solar-Aktie noch auf ihrem Allzeithoch bei 111 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf SMA-Solar gekauft.

