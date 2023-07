1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Derzeit laufen täglich neue Nachrichten zu Rheinmetall über die Ticker. In der aktuellsten Meldung wird darüber informiert, dass der Rüstungskonzern in den nächsten drei Monaten ein Produktions- und Instandsetzungswerk für den Schützenpanzer Fuchs in der Ukraine eröffnen möchte. Das Werk entsteht in Kooperation mit dem staatlichen Rüstungskonzern Ukroboronprom, welcher auch Eigentümer des Werks werden soll. Die Rheinmetall-Aktie legt um 0,25% auf 251,60 Euro zu. Ein Call-Optionsschein auf die Düsseldorfer wird rege gehandelt.



2. Call-Optionsschein auf Amazon

Bei Amazon kündigt sich ein Tarifstreit mit ver.di an. Der Online-Händler hat sich bisher nicht an den Flächentarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel gebunden. Das möchte ver.di ändern und ruft heute in den deutschen Amazon-Verteilzentren zum Warnstreik auf. Amazon selbst erwartet keine Einschränkungen aufgrund des Warnstreiks und betont, dass der Einstiegs-Stundenlohn ab September auf 14 Euro angehoben wird. Ver.di kritisiert allerdings, dass die Amazon-Beschäftigten dennoch mehrere hundert Euro weniger verdienen als ihre Kollegen in tarifgebundenen Unternehmen. Die Amazon-Aktie zeigt sich vom Streik wenig beeindruckt und steigt um 0,45% auf 127,70 US-Dollar. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf den Online-Riesen.



3. Knock-out-Put auf Lenzing

Der Textilfaser-Hersteller Lenzing schloss seine Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Insgesamt 400 Millionen Euro konnten die Österreicher durch die Platzierung neuer Aktien generieren. Das frische Kapital „soll zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres strategischen Fahrplans verwendet werden.“ Die Lenzing-Papiere verteuern sich um 1,75% und kosten derzeit 43,50 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf Lenzing mehrheitlich verkauft.