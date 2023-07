1. Discount-Call-Optionsschein auf Adobe

Das US-Softwareunternehmen Adobe machte bereits letztes Jahr Pläne publik, den Software-Hersteller Figma für rund 20 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Am 30. Juni diesen Jahres meldete Adobe den Deal offiziell an, welcher nun über die Kartellbehörden von EU, Großbritannien und der USA geprüft wird. Experten sehen bei der geplanten Übernahme Parallelen zum Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, der von den Handelsaufsichten kritisch gesehen wird. Für die Adobe-Aktie geht es heute um 0,46% auf 483,06 US-Dollar nach unten. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Adobe ein.



2. Knock-out-Call auf MTU

Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines konnte auf der Pariser Airshow Mitte Juni Aufträge im Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro einsammeln. Das beförderte die MTU-Aktie um 5% nach oben. Mittlerweile wurden die Kursgewinne allerdings wieder abgegeben. Heute befinden sich die Papiere der Münchener erneut im Steigflug, es geht um 1,84% auf 227,30 Euro nach oben. Damit ist noch etwas Luft zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 252,90 Euro. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf MTU gefragt.



3. Capped-Bonus-Zertifikat auf Rheinmetall

Im März 2023 begann Rheinmetall mit der Produktion des Radspähpanzers Boxer im australischen Bundesstaat Queensland. Wie heute bekannt wurde, liefert Australien 100 dieser Panzer an Deutschland. Der Auftrag hat einen Wert von über einer Milliarde Australischer Dollar und ist somit einer der bisher größten Rüstungsaufträge für Australien. Die Papiere des deutschen Rüstungskonzerns steigen um 0,16% auf 243,40 Euro. Stuttgarter Derivateanleger kaufen sich ein Capped-Bonus-Zertifikat auf Rheinmetall ins Depot.